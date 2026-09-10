Horóscopos: la Güera de las Estrellas revela qué le espera a cada signo en septiembre

| 17:31 | Jennifer Turrubiartes | UnoTV

La Güera de las Estrellas compartió sus predicciones para los 12 signos del 10 al 17 de septiembre y pidió poner especial atención a las emociones, el dinero y las discusiones en el tema de los horóscopos.

Aries

Tendrá oportunidades para sanar y mejorar en lo económico. “Te viene dinero, eso sí. Si te deben dinero, te van a pagar.”

Tauro

Venus en Escorpio podría mostrarle quién está de su lado y quién no. “Te revela quiénes son tus enemigos, también te revela quién quiere estar contigo”.

Géminis

Deberá cambiar de estrategia ante situaciones que no han avanzado y tener cuidado con chismes.

Cáncer

La predicción de los horóscopos es positiva para contratos, proyectos y relaciones. “Regresa, regresa la gente para pagarte, regresa un amor.”

Leo

Podrían llegar pagos y nuevas oportunidades. “Empiezas a brillar”, señaló la astróloga.

Virgo

La Luna nueva del 11 de septiembre marcaría el inicio de una etapa favorable en salud, dinero y amor.

Libra

La comunicación será importante para conseguir apoyo y resolver diferencias.

Escorpio

Venus favorecería el magnetismo, el amor, los clientes y las ventas, aunque recomendó no prestar dinero.

Sagitario

Necesitará descansar y evitar discusiones. “Trata de dormir, descansar, relajarte y planear los próximos días”.

Capricornio

La semana podría traer oportunidades económicas y laborales. “Semana de amigos con dinero, semana en donde se abren tus puertas”.

Acuario

La recomendación es tener cuidado con deudas, traiciones y conflictos relacionados con dinero.

Piscis

La confusión comenzaría a despejarse y llegarían respuestas. “Toda esta confusión va a empezar a aclararse, ya vas a tener respuestas”.

La Güera de las Estrellas también pidió vivir las Fiestas Patrias con calma y evitar situaciones de riesgo.

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