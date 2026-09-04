Maggie Hegyi explica 5 trucos para saber si pasas demasiado tiempo con el celular

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El celular se ha convertido en una herramienta presente en prácticamente todos los momentos del día; sin embargo, existen algunas señales que pueden indicar que estás pasando demasiado tiempo frente a la pantalla y que su uso comienza a interferir con tus actividades cotidianas.

Aunque el teléfono sirve para realizar numerosas tareas, su uso constante puede convertirse en una adicción.

Por ello, en Trucos para Ti, Maggie Hegyi comparte algunos consejos para identificar algunas conductas que podrían revelar una relación excesiva con el dispositivo.

¿Pasas demasiado tiempo con el celular? Así puedes saberlo

1. Revisas el celular, aunque no tengas notificaciones

Una de las primeras señales es desbloquear el celular por costumbre, incluso cuando no hay notificaciones o algún pendiente que revisar. En ocasiones, esto puede terminar en entrar a las redes sociales sin tener un motivo específico.

2. Es lo primero que ves al despertar y lo último antes de dormir

Si el celular se convirtió en lo primero que revisas al despertar y en lo último que ves antes de dormir, podría ser una señal de que el dispositivo ya desplazó parte de tu rutina de sueño.

3. Te cuesta trabajo concentrarte

Otra señal aparece cuando estás trabajando, estudiando o viendo una película y sientes la necesidad de tomar el teléfono para comprobar si tienes alguna notificación, aun cuando no exista un pendiente.

4. Llevas el celular a todos lados

Si llevas el teléfono contigo prácticamente a cualquier lugar, incluso cuando vas a otra habitación, y sientes incomodidad cuando no lo tienes cerca, podría ser otra señal de un uso excesivo.

5. Prefieres el celular antes que prestar atención a lo que sucede

Durante una comida o una reunión con amigos, elegir revisar el teléfono en lugar de prestar atención a lo que ocurre frente a ti puede hacer que tu atención se concentre en el dispositivo y no en el momento que estás viviendo.

¿Qué puedes hacer para reducir el uso del celular?

No es necesario desaparecer el móvil de tu vida. Una opción es establecer momentos sin el teléfono, además de desactivar las notificaciones que no sean necesarias.

También se recomienda evitar llevar el celular a la cama, con el objetivo de establecer momentos en los que puedas alejarte del dispositivo y reducir su presencia en tu rutina.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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