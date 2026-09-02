¿Toallas con mal olor por humedad? El bicarbonato de sodio podría ayudarte

GENERANDO AUDIO...

Remojar las toallas con bicarbonato de sodio es una opción. Foto: Getty Images

Las toallas son piezas absorbentes que se usan constantemente para secar la piel y retirar el exceso de humedad en superficies. Pueden acumular malos olores, manchas y hasta perder su color; por ello, te hablamos del uso del bicarbonato de sodio, que podría ayudar con estas problemáticas.

El portal Cero Residuo, enfocado en promover un consumo sustentable, sugiere usar 120 gramos o media taza de bicarbonato de sodio en una carga completa de toallas en la lavadora. Esto quita los olores a humedad, elimina bacterias y las mantiene más suaves.

Estos objetos retienen mucha humedad, por lo que si permanecen en lugares encerrados o en el cesto de la ropa o dentro de la misma lavadora pueden ser una fuente de moho y diversas bacterias.

Por su parte, la marca Thirsty Towels, especialista en venta de toallas, sugiere usar media taza de bicarbonato de sodio espolvoreada directamente en las toallas, sin el uso de detergente, para neutralizar el olor agrio restante, suavizar las fibras y hasta ayudar a prevenir la redeposición de minerales, que es cuando la suciedad vuelve a pegarse en un artículo textil.

Otra sugerencia es que durante el prelavado se coloque una taza de bicarbonato de sodio en las toallas.

También se pueden dejar remojando las toallas en agua caliente con el bicarbonato toda la noche y, posteriormente, lavarlas en la lavadora.

¿El uso de bicarbonato en las toallas y prendas realmente sirve?

El bicarbonato de sodio es un compuesto químico soluble en agua con propiedades alcalinas.

Según el Estudio comparativo de quitamanchas sostenibles y comerciales para textiles, el uso en las prendas de la mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre de sidra de manzana es eficaz contra manchas oxidables y enzimáticas.

Por otro lado, la mezcla de bicarbonato de sodio y agua también es eficaz, aunque en menor medida que el uso de detergente puro o la mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.