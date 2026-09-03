Horóscopo de septiembre 2026: La “Güera de las Estrellas” revela qué cierra y qué inicia cada signo

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La tarotista conocida como la “Güera de las Estrellas” reveló que septiembre llega con oportunidades para cerrar ciclos y abrir nuevos caminos en los horóscopos. En su participación el noticiero “A las Nueve en Uno” dijo sus predicciones para los 12 signos del zodiaco y explicó qué aspectos de la vida podrían experimentar cambios durante este mes.

De acuerdo con su interpretación astrológica, algunos signos tendrán que dejar atrás cargas laborales, relaciones que ya no funcionan o deudas, mientras que otros podrían comenzar nuevos proyectos, mudanzas, relaciones o etapas personales.

La astróloga también habló sobre la influencia que, desde su perspectiva, todavía tendría el reciente eclipse lunar y recomendó tomar estos días con calma.

¿Qué horóscopos cierran y qué inician en septiembre?

Aries

Aries tendrá un cierre de cargas de trabajo que le estaban afectando, la Güera de las Estrellas señaló que se trata de una liberación y no necesariamente de una pérdida. El signo podría comenzar situaciones que le devuelvan la esperanza y la motivación, especialmente en el ámbito profesional, laboral y económico.

Tauro

Tauro cerrará ciclos relacionados con amores que no son recíprocos y amistades falsas. La recomendación es no crear expectativas sobre personas que no están dispuestas a corresponder. Después del 10 de septiembre podrían llegar proyectos, oportunidades y una mejor etapa económica.

Géminis

Para Géminis habrá movimientos relacionados con la casa o la familia, entre las posibilidades mencionadas están una compra, venta o mudanza. Aunque algunos cambios podrían implicar distancia con una pareja o familiar, también se abre la posibilidad de comenzar proyectos, empresas o una renovación personal.

Cáncer

Cáncer cerrará una etapa marcada por chismes y situaciones relacionadas con la comunicación. Por ello, la recomendación es tener especial cuidado con contratos, convenios y proyectos.

Leo

Los nacidos bajo Leo tendrán un cierre relacionado con las deudas, la recomendación es mantener la calma hasta el 10 de septiembre, especialmente si alguien les debe dinero. Después de esa fecha, la astróloga prevé mayor movimiento económico y nuevas proyecciones laborales o grupales.

Virgo

Virgo tendrá un cambio importante en su identidad y en la forma en que se presenta ante los demás. Puede reflejarse en un cambio de look, energía o personalidad. El 11 de septiembre, con la Luna nueva en Virgo, comenzaría una nueva etapa personal.

Libra

Libra cerrará ciclos espirituales y situaciones del pasado que todavía no había resuelto. La casa doce, de acuerdo con esta interpretación, también se relaciona con sueños y enemigos ocultos.

Escorpio

Escorpio podría despedirse de amistades falsas, pues algunas personas podrían salir de su círculo al establecer nuevos límites y reconocer quién realmente busca su bienestar. La parte positiva es que después de estos cierres podrían llegar nuevas relaciones personales y sentimentales.

Sagitario

Sagitario dejará atrás proyectos y negocios que no estaban funcionando. La predicción apunta a una etapa en la que el signo dejará de invertir tiempo en situaciones que no le generan resultados.

Capricornio

Capricornio deberá tener paciencia con documentos, trámites y permisos. La Güera de las Estrellas advirtió que estos procesos podrían complicarse o tardar más de lo esperado. Si se trata de una compra importante, como un automóvil, la recomendación es analizar si conviene esperar hasta octubre.

Acuario

Acuario cerrará deudas emocionales, sentimentales y situaciones del pasado, la predicción habla de una especie de limpieza personal que abarcaría distintos aspectos de su vida. Para este signo, el 9 de septiembre marcaría la apertura de una nueva etapa enfocada en la libertad y en dejar atrás aquello que ya no necesita.

Piscis

Piscis podría experimentar cierres de pareja o sociedades, aunque estos cambios pueden representar el final de una relación o colaboración, también abrirían la puerta a una nueva etapa laboral y personal.

¿Qué recomienda La Güera de las Estrellas durante septiembre?

La astróloga recomendó evitar discusiones y enojos durante estos días; ya que desde su interpretación, todavía existiría una influencia relacionada con el reciente eclipse lunar.

También señaló que septiembre puede aprovecharse para hacer conciencia, aprender, evolucionar y trabajar en nuevos proyectos.

Respecto al 9 de septiembre, conocido dentro de algunas corrientes espirituales como el “9-9”, señaló que sería un momento para cerrar ciclos que pueden tener hasta nueve meses o incluso nueve años de antigüedad.

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