Una hoja de laurel sobre el celular: ¿para qué sirve y por qué se volvió tendencia?

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¿Sirve de algo poner una hoja de laurel en tu celular? | Fotos: Pexels – IA

Usuarios de redes sociales compartieron la tendencia de colocar una hoja de laurel adentro de la funda del celular para traer suerte y abundancia. Esta tendencia, viralizada por múltiples creadores de contenido, no tiene sustento científico; sin embargo, múltiples internautas aseguran que cargan con esta planta también en su cartera o su zapato.

En términos nutricionales, el laurel se aprovecha para el cuidado del sistema digestivo, ya que estimula el apetito, las secreciones digestivas y los movimientos intestinales, según El Poder del Consumidor; no obstante, la creencia popular también señala que se puede usar para atraer riquezas en el día a día.

Colocar una hoja de laurel en la funda de tu celular… ¿para qué?

Diana, creadora de contenido conocida por la cuenta “Secreto de Bruja“, compartió que cargar una hoja de laurel en el celular “es buenísimo” para atraer suerte.

“Traer en tu teléfono contigo una hoja de laurel te va a ayudar muchísimo como amuleto para atraer la buena suerte, la abundancia, la prosperidad y el éxito”. Secreto de Bruja

Además, recomendó a los vendedores en línea a cargar una hoja de este tipo adentro de la funda del dispositivo para aumentar sus ventas.

“Si juegas mucho a través del teléfono también te va a ayudar muchísimo“, complementó Diana, de “Secreto de Bruja“.

La creadora de contenido también aseguró que traer una hoja de laurel en el celular al salir a caminar en la calle ayudará a “abrir caminos y abundancia“.

Finalmente, la influencer remató: “Recuerda que el laurel es muy poderoso y traerlo siempre contigo te ayuda muchísimo. Además te protege de malas vibras, así que a partir de ahora carga con una hoja en la carcasa de tu teléfono“.

No es solo traer la hoja de laurel en el celular

La creadora de contenido María Serrano explicó que la hoja de laurel debe estar colocada entre la parte trasera del celular y la funda que se le coloca para protegerlo de golpes y suciedad.

Sin embargo, para que la hoja pueda proteger al usuario de las energías negativas, hay que encausar a la hierba.

“Solo tienes que intencionarla, activarla para que te atraiga la prosperidad y los éxitos”. María Serrano

Para activarla, la creadora española recomendó poner el laurel en la palma de la mano, en un momento de tranquilidad y decir: “Yo establezco que, a través de ti, se abran los caminos del éxito, la abundancia y la prosperidad. Hecho está. Gracias, gracias, gracias“.

Los usuarios dan sus trucos y dicen si realmente funciona

Los videos de “Secreto de Bruja” y María Serrano se llenaron de comentarios de usuarios revelando sus propios trucos con una hoja de laurel:

“Yo soy mesera y siempre uso el laurel para atraer más propinas, y da buen resultado“, escribió Dayanne Vázquez.

“Yo llevo la hoja de laurel en el zapato izquierdo”, compartió Lau.

Otros usuarios aseguraron utilizar este ingrediente gastronómico sin resultados favorables. “Pues yo lo llevo siempre en mi monedero y mi monedero siempre esta vacío y tengo mala suerte“, dijo La Rubia Famosa Tiktokera.

Este truco no tiene sustento científico… ¿para qué se usa el laurel?

El laurel es originario de un arbusto de la región mediterránea, de la familia de las lauráceas, cuyas hojas de aroma y sabor amargo se emplean para condimentar platillos, según El Poder del Consumidor.

En la época colonial, se aplicaba cuando “la vena se hincha por la flebotomía”. Se entiende que era el remedio a un error cometido por un flebotomista europeo, supuestamente experto en sangrar las venas como método de curación.

Se emplea en el Día de la Candelaria y el Domingo de Ramos, ya que se le considera como uno de los principales recursos forestales no maderables de México.

Beneficios nutrimentales del laurel

Entre las cualidades del laurel resalta sus propiedades para el cuidado del sistema digestivo, ya que estimula el apetito, las secreciones digestivas y los movimientos intestinales, de acuerdo con El Poder del Consumidor.

“Además, facilita la digestión, mejora y previene la acidez estomacal y los espasmos intestinales. Resalta su alto contenido de aceites esenciales, cuyos principales componentes reducen los gases”. El Poder del Consumidor

El laurel también favorece la expulsión de las mucosidades de las vías respiratorias y tiene acciones bactericidas, por lo que resulta muy adecuado para el tratamiento de bronquitis, faringitis, etc.

Además, tiene ácidos grasos insaturados que contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y contiene minerales como hierro y calcio, así como otras sustancias con acción antioxidante como la vitamina A y bactericidas.

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