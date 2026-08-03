¿Para qué sirve tirar sal con cubos de hielo en el inodoro? Esto dicen los expertos

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¿Por qué tirar sal con cubos de hielo en el inodoro? Foto: Pexels

En internet y redes sociales circulan constantemente trucos caseros para facilitar la limpieza del hogar, especialmente del baño. Uno de los más populares consiste en colocar sal y cubos de hielo dentro del inodoro con la promesa de eliminar suciedad, malos olores e incluso facilitar la limpieza.

Pero, ¿realmente funciona? En Unotv.com te contamos qué dicen algunos especialistas sobre este método y cuáles serían sus posibles beneficios.

Diversos portales especializados en el cuidado del hogar respaldan el uso de hielo como complemento para limpiar el WC.

El sitio Real Homes, dedicado al diseño de interiores y mantenimiento de tu casa, explica que los cubos de hielo permiten que los productos de limpieza permanezcan durante más tiempo en el fondo del inodoro, evitando que se diluyan de inmediato y favoreciendo su acción sobre la superficie.

Además, una publicación de The Economic Times de India señala que el hielo puede ayudar a desprender depósitos endurecidos, ya que al enfriarlos provoca pequeñas microfisuras por la contracción del material, lo que reduce su adherencia y facilita retirarlos.

En cuanto a la sal, esta es conocida por sus propiedades antisépticas. De acuerdo con la National Library of Medicine (NLM), la sal genera un ambiente osmótico que deshidrata a muchas bacterias, dificultando su crecimiento y supervivencia.

Por ello, la combinación de ambos elementos podría ofrecer algunas ventajas como ayudar a desprender residuos difíciles, contribuir a disminuir los malos olores, así como representar una alternativa económica para la limpieza y servir como un complemento para mantener el baño en mejores condiciones.

No obstante, es importante señalar que, aunque este truco se ha popularizado y muchas personas afirman obtener buenos resultados, hasta el momento no existen estudios claros que demuestren que mezclar sal con cubos de hielo en el inodoro sea un método de limpieza más efectivo que los productos convencionales.

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