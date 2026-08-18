¿Te duele el cuello? Maggie Hegyi explica cómo evitar daños por usar el celular

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El celular se ha convertido en una herramienta indispensable para estudiar, trabajar, comunicarnos y entretenernos, sin embargo, pasar varias horas mirando la pantalla con la cabeza inclinada puede afectar la postura y provocar molestias en el cuello, hombros y espalda.

En Trucos para Ti, Maggie Hegyi explica que muchas veces ese dolor de cuello que atribuimos al estrés puede estar relacionado con la posición que mantenemos al utilizar el teléfono.

¿Por qué duele el cuello al usar el celular?

Cuando inclinamos constantemente la cabeza para revisar mensajes, redes sociales o correos electrónicos, la columna cervical soporta una mayor carga.

Mantener esta posición durante periodos prolongados puede generar tensión muscular y molestias que también pueden extenderse hacia los hombros y la espalda.

El problema no necesariamente está en utilizar el celular, sino en permanecer demasiado tiempo en una misma postura y con el cuello inclinado.

4 trucos para cuidar tu cuello al usar el celular

Maggie Hegyi recomienda realizar algunos cambios sencillos para disminuir la tensión:

Sostén el celular a la altura de los ojos. Así evitarás tener que bajar constantemente la cabeza para mirar la pantalla. Haz pausas cada 20 o 30 minutos. Aprovecha para mover el cuello, estirar y relajar los hombros. Evita permanecer demasiado tiempo en la misma posición. Cambiar de postura durante el día puede ayudar a reducir la tensión acumulada. Utiliza un soporte si trabajas o estudias con el teléfono. Elevar el dispositivo puede facilitar que mantengas una postura más adecuada.

Son cambios pequeños que pueden hacer una diferencia cuando utilizas el celular durante varias horas al día.

Así que la próxima vez que estés viendo tu teléfono, hazte una pregunta: ¿estás manteniendo una buena postura o tienes el cuello completamente inclinado?

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