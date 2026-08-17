¿Para qué sirven los números rojos de la cinta métrica y por qué se crearon?

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Lon números rojos de la cinta métrica Foto: Pexels

La cinta métrica es una de las herramientas más comunes en las construcciones y otros trabajos, pues permite medir diferentes objetos y superficies en centímetros y metros. En algunos casos, también incluye una escala en pulgadas.

Sin embargo, además de los números y las líneas que indican las medidas, algunas cintas métricas tienen marcas de otro color. En Unotv.com te explicamos qué significan y cómo puedes leer estas indicaciones para aprovechar mejor esta herramienta.

Los números rojos en la cinta métrica

Para leer una cinta métrica debes saber que esta se encuentra graduada principalmente en centímetros y milímetros. Los centímetros son los que aparecen numerados, mientras que las líneas más pequeñas corresponden a los milímetros.

Algunas cintas también incluyen una graduación en pulgadas. Ambas escalas suelen aparecer en color negro, aunque también podemos encontrar algunas marcas o números en rojo, los cuales tienen diferentes significados, de acuerdo con blogs de sitios como Home Depot o The Tape Store.

Una de las marcas más comunes aparece cada 16 pulgadas. Esta medida indica la distancia típica entre los montantes de una pared, es decir, las piezas verticales que pueden estar hechas de madera o metal y que tienen la función de formar parte de la estructura de una pared.

Por otra parte, dentro del sistema de pulgadas también pueden encontrarse marcas en color rojo que señalan cada 12 pulgadas, equivalentes a un pie. Esto permite identificar rápidamente esta medida sin tener que realizar la conversión de pulgadas a pies.

En las cintas métricas graduadas en centímetros también podemos encontrar algunas marcas especiales. Una de ellas puede aparecer cada 10 centímetros, lo que facilita identificar rápidamente las distancias y realizar mediciones utilizando el sistema decimal.

De esta manera, los números y marcas de colores que aparecen en algunas cintas métricas no están colocados al azar, sino que fueron diseñados para facilitar determinadas mediciones y hacer más rápido el trabajo, especialmente en tareas de construcción y carpintería.

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