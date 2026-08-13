Maggie Hegyi revela los errores con el refrigerador que hacen gastar más luz

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¿Quieres ahorrar electricidad en casa? Maggie Hegyi comparte algunos errores cotidianos que pueden hacer que el refrigerador trabaje más de lo necesario y, por consecuencia, incremente su consumo de energía.

Aunque los refrigeradores modernos están diseñados para ser cada vez más eficientes, ciertos hábitos pueden afectar su funcionamiento.

Por eso, prestar atención a la manera en que utilizamos este electrodoméstico puede ayudar a evitar un gasto innecesario de luz.

Dejar abierta la puerta del refrigerador

Uno de los errores más comunes es mantener abierta la puerta durante demasiado tiempo o abrirla y cerrarla constantemente mientras buscamos algo.

Cada vez que se abre la puerta, parte del aire frío del interior sale y entra aire más caliente.

El refrigerador debe volver a enfriar su interior para recuperar la temperatura establecida.

Por eso, Maggie Hegyi recomienda evitar abrir la puerta repetidamente y procurar sacar de una sola vez los alimentos que necesitamos.

Guardar comida caliente

Otro hábito que puede afectar el funcionamiento del refrigerador es introducir alimentos que todavía están muy calientes.

La comida caliente puede elevar la temperatura del interior, haciendo que el aparato tenga que trabajar durante más tiempo para volver a alcanzar la temperatura adecuada.

Lo recomendable es permitir que los alimentos se enfríen antes de guardarlos, siguiendo siempre las recomendaciones de seguridad para la conservación de comida.

No revisar el empaque de la puerta

El estado del empaque de la puerta también es importante, si está deteriorado, flojo o no permite que la puerta cierre correctamente, el frío puede escaparse.

Además, hay que revisar que ningún recipiente o alimento esté colocado de manera que impida cerrar completamente la puerta.

Una puerta que permanece ligeramente abierta puede hacer que el refrigerador trabaje continuamente para mantener la temperatura.

Pegar demasiado el refrigerador a la pared

Maggie Hegyi también señala otro detalle que muchas personas pasan por alto, la ubicación del refrigerador.

No se recomienda colocarlo completamente pegado a la pared, los fabricantes suelen indicar en el manual del aparato cuánto espacio debe dejarse alrededor para permitir una adecuada ventilación y disipación del calor.

Por eso, antes de mover el refrigerador, es importante consultar las instrucciones específicas del modelo.

¿Cómo evitar que el refrigerador gaste más luz?

Para reducir el consumo innecesario, algunos hábitos sencillos pueden hacer la diferencia:

Abre la puerta únicamente cuando sea necesario.

Evita mantenerla abierta durante mucho tiempo.

No introduzcas alimentos excesivamente calientes.

Comprueba que el empaque cierre correctamente.

Evita bloquear la puerta con recipientes o alimentos.

Deja el espacio de ventilación recomendado por el fabricante.

Mantén el refrigerador en buenas condiciones de funcionamiento.

Así que, si buscas ahorrar electricidad, revisar estos pequeños detalles puede ser un buen comienzo. Muchas veces no se trata únicamente de tener un electrodoméstico eficiente, sino también de utilizarlo correctamente.

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