La Güera de las Estrellas prevé cambios drásticos tras el reciente eclipse

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La Güera de las Estrellas habló sobre el panorama que, desde su interpretación astrológica, se presenta después del eclipse solar y otros fenómenos que han ocurrido durante estos días. La psíquica aseguró que este periodo apenas habría comenzado y estaría marcado por cambios y movimientos.

“Esto va a hacer que caigan algunos imperios, que rueden cabezas, muchos movimientos también”. Güera de las Estrellas, tarotista

¿Qué predijo la Güera de las Estrellas?

Durante su participación en el noticiero “A las nueve en Uno”, la tarotista mencionó la lluvia de meteoros de las Perseidas y una alineación de seis planetas como parte del panorama que, de acuerdo con sus creencias, estaría relacionado con una etapa de transformación.

“Estamos viendo muchos cambios, muchos movimientos, y esto todavía no cierra, es como si acabara de abrirse este ciclo”, señaló.

De acuerdo con La Güera de las Estrellas, este periodo se extendería hasta finales de agosto, cuando ocurriría otro eclipse lunar. En su interpretación, los fenómenos astronómicos estarían acompañados de cambios emocionales y momentos de tensión.

“Incluso la Tierra, ya se los había dicho, momentos muy explosivos también, es cuando tenemos que hacer conciencia”. Güera de las Estrellas, tarotista

La Güera de las Estrellas comparte número para “manifestar” protección

Durante la emisión, la psíquica también habló de los llamados números de Grabovoi, a los que atribuyó un supuesto poder para manifestar energía positiva. En este caso, compartió la secuencia 1854312 y pidió a sus seguidores acompañarla con una afirmación.

“Yo estoy a salvo, mi casa es mi cuerpo, y mi cuerpo me sostiene, confío en la Tierra, y me preparo con amor, con la bendición de Dios”. Güera de las Estrellas, tarotista

Además, recomendó encender una vela morada durante la noche del 13 de agosto y pedir “sabiduría, protección y visión clara”.

¿Qué predijo La Güera de las Estrellas para cada signo?

La psíquica también hizo un breve recorrido por los 12 signos, para Aries, recomendó controlar la impaciencia; mientras que para Tauro aseguró que llega un momento favorable para visualizar y atraer aquello que desea.

A Géminis le pidió dejar atrás el pasado y valorar lo que actualmente tiene, mientras que Cáncer tendría que buscar iluminación ante momentos de preocupación y angustia.

Para Leo, señaló que es momento de analizar qué situaciones ya no funcionan, mientras que Virgo estaría por entrar en una etapa de alegría y bendiciones. En tanto, recomendó a Libra no tomar decisiones precipitadas.

Escorpión tendría que enfrentar momentos de desánimo, pero la astróloga recordó que las personas pueden tomar sus propias decisiones. Para Sagitario, habló de un destino que comienza a mostrarse y le pidió valorar lo que tiene.

En Capricornio, destacó la búsqueda de justicia, equilibrio y armonía; a Acuario le pidió dejar el victimismo y reconocer sus talentos. Finalmente, para Piscis señaló que es momento de dejar de aparentar fortaleza y expresar lo que realmente siente.

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