Rociar agua con canela en la entrada de tu casa: ¿para qué sirve?

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¿Para qué sirve rociar la puerta con agua y canela? Foto: Shutterstock

Rociar agua con canela en la entrada de una casa es uno de los trucos caseros que circulan en internet y que prometen diferentes beneficios, desde mantener alejados a algunos insectos hasta atraer abundancia y prosperidad.

Aunque la canela tiene propiedades que han sido estudiadas científicamente, es importante diferenciar entre los usos comprobados de esta especia y las creencias o rituales asociados con colocarla en la entrada del hogar.

¿Para qué sirve rociar agua con canela en la entrada de la casa?

Uno de los posibles usos prácticos de la canela está relacionado con su aroma y algunos de sus compuestos naturales, que han mostrado actividad repelente frente a determinados insectos.

De acuerdo con una revisión publicada en Heliyon en 2025, el aceite de canela ha mostrado potencial como biopesticida natural debido a la presencia de compuestos bioactivos capaces de ejercer efectos sobre diferentes plagas.

Sin embargo, los autores señalan que se trata de un campo que todavía requiere investigación para determinar sus aplicaciones prácticas.

Además, un estudio publicado en Natural Repellents as a Method of Preventing Ant Damage to Microirrigation Systems encontró que el aceite esencial de canela presentó un efecto repelente significativo contra algunas especies de hormigas en pruebas de laboratorio.

Los investigadores incluso evaluaron el compuesto en sistemas de riego y encontraron menor daño en los materiales tratados con determinados repelentes.

Esto podría explicar por qué la canela aparece con frecuencia entre los remedios caseros para intentar mantener alejadas a las hormigas de determinadas zonas de la casa.

¿El agua con canela funciona igual que el aceite esencial?

Los estudios científicos que han encontrado efectos repelentes suelen trabajar con aceite esencial de canela o compuestos específicos presentes en él, no simplemente con agua a la que se le agregó canela en polvo.

De hecho, la extensión de la Universidad de Minnesota advierte que utilizar canela, hierbas o algunos aceites esenciales no es un método eficaz para eliminar hormigas de una casa, para controlar una infestación, recomienda identificar el nido o el punto por donde entran y utilizar métodos de control adecuados.

Por ello, rociar agua con canela puede ser un remedio casero que algunas personas utilizan por su aroma, pero no existe suficiente evidencia para asegurar que esta preparación elimine una plaga o impida que los insectos entren a una vivienda.

¿Por qué se relaciona la canela con la entrada de la casa?

Además de sus posibles usos domésticos, la canela tiene una fuerte presencia en diferentes tradiciones y rituales relacionados con la prosperidad.

Una práctica popular consiste en colocar o soplar canela hacia el interior de la vivienda, especialmente al comienzo de un nuevo mes, como símbolo de abundancia, buena fortuna y prosperidad.

Sin embargo, esta asociación pertenece al ámbito de las creencias y los rituales, no al de los efectos científicos comprobados.

La canela sí tiene propiedades estudiadas

La explicación científica más interesante detrás de esta especia está en sus compuestos naturales.

De acuerdo con una revisión publicada en el Journal of Agricultural and Food Chemistry, el cinamaldehído, uno de los principales componentes del aceite esencial de canela, ha mostrado actividad antimicrobiana en diferentes investigaciones de laboratorio.

Tanto extractos, aceites esenciales y compuestos de la canela han mostrado actividad contra diferentes bacterias. Entre los mecanismos estudiados se encuentra la alteración de las membranas celulares y la inhibición de determinados procesos bacterianos.

Esto no significa que rociar canela diluida en la puerta convierta la entrada de una casa en una zona desinfectada. Los estudios se realizan bajo condiciones específicas y con concentraciones determinadas, por lo que no es correcto trasladar automáticamente esos resultados a una preparación casera.

¿Puede ayudar a mantener alejadas a las hormigas?

Un estudio publicado en el Journal of Economic Entomology encontró actividad repelente de diferentes aceites esenciales frente a la hormiga argentina. En las pruebas, el aceite de canela mostró efecto repelente, aunque la eficacia dependió de la concentración y del tiempo transcurrido después de la aplicación.

También existe investigación específica sobre el aceite esencial de canela y diferentes especies de hormigas.

Una revisión científica sobre la diversidad y comportamiento de estos insectos incluye a los aceites esenciales de canela entre las sustancias vegetales estudiadas por sus propiedades repelentes.

¿Cómo preparar agua con canela para rociar la entrada?

Si se quiere probar como aromatizante o como remedio casero, una preparación sencilla consiste en hervir agua con algunas ramas de canela, dejar que la mezcla se enfríe y colocarla en un atomizador.

Después puede rociarse ligeramente alrededor de la entrada, siempre probando primero en una zona pequeña para evitar manchas o daños en determinados materiales.

Pero si el objetivo es controlar una infestación de hormigas, cucarachas u otros insectos, no debe sustituir las medidas de control recomendadas para cada plaga.

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