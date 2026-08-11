¿Te cuesta dormir por usar el celular? Maggie Hegyi comparte trucos para descansar mejor

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Si eres de las personas que revisan el celular hasta justo antes de dormir y después tienen problemas para conciliar el sueño, Maggie Hegyi compartió algunos trucos que pueden ayudarte a desconectarte por la noche y preparar a tu cuerpo para descansar.

El uso del celular antes de acostarse se ha convertido en un hábito común, pero tanto la exposición a la pantalla como el contenido que consumimos pueden mantenernos activos cuando lo ideal sería comenzar a relajarnos.

Deja el celular antes de dormir

Uno de los principales consejos es dejar de utilizar el celular al menos 30 minutos antes de ir a la cama. Este periodo puede servir para cambiar de actividad y comenzar a preparar el cuerpo para el descanso.

Si no lograste dejar el teléfono con anticipación, todavía puedes tomar algunas medidas para reducir el impacto de su uso nocturno.

Activa el modo nocturno y baja el brillo

Una opción sencilla es activar el modo nocturno o el filtro de luz azul del teléfono y reducir el brillo de la pantalla.

Aunque estas funciones no sustituyen el hecho de dejar de utilizar el celular, pueden hacer que la pantalla resulte menos intensa durante la noche.

También es importante prestar atención a qué contenido estás viendo antes de dormir.

Maggie Hegyi recomienda evitar noticias, videos muy estimulantes o cualquier contenido que pueda generar estrés, preocupación o demasiada emoción, ya que puede mantener al cerebro activo en lugar de favorecer la relajación.

¿Qué hacer después de dejar el celular?

Una vez que apagues el teléfono, lo recomendable es cambiar a una actividad más tranquila. Algunas opciones son:

Escuchar música suave.

Hacer respiraciones lentas.

Leer un libro.

Realizar alguna actividad relajante.

La idea es crear una transición entre el momento de estar conectado y la hora de dormir.

No lleves el celular a la cama

Otro truco sencillo consiste en dejar el teléfono lejos de la cama.

Colocarlo en una mesa o en otro sitio alejado puede ayudar a evitar la tentación de revisar notificaciones, redes sociales o mensajes justo cuando estás intentando dormir.

Además, mantener el celular fuera del alcance puede ayudarte a establecer una rutina nocturna en la que la cama quede asociada principalmente con el descanso.

Dormir también implica desconectarse

Más allá de buscar dormir durante más horas, darle al cerebro un momento para disminuir el ritmo antes de acostarse puede formar parte de una rutina de descanso.

Por ello, si acostumbras utilizar el celular hasta el último momento del día, puedes probar con una pequeña desconexión nocturna, baja el brillo, evita contenido que te genere estrés, deja el teléfono lejos y cambia la pantalla por una actividad relajante.

Estos son algunos de los trucos que comparte Maggie Hegyi para quienes buscan dejar atrás el hábito de utilizar el celular justo antes de dormir.

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