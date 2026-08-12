Limón en el parabrisas: ¿para qué sirve este truco casero durante el invierno?

GENERANDO AUDIO...

El limón puede ser tu aliado contra el hielo. Foto: Marco A. Jiménez | Cuartoscuro

Un limón frotado en el parabrisas durante la época de invierno puede ser la opción que te ayude a evitar que la formación de hielo se adhiera al cristal del auto.

El uso del ácido cítrico del limón sobre el parabrisas busca dificultar que quede pegado a la superficie y no permita una visibilidad correcta.

¿Cómo aplicar el limón en el parabrisas del auto?

Se debe frotar cada mitad directamente en el parabrisas y/o las ventanas y dejar actuar toda la noche sobre la superficie.

Aunque no existen estudios que confirmen su eficacia, este truco casero se ha vuelto cada vez más popular, sobre todo para personas que viven en regiones más frías.

Su fácil aplicación y disponibilidad permite utilizarlo durante gran parte del invierno y repetir el procedimiento cuando sea necesario.

La limpieza con el ácido cítrico del limón

Expertos del Laboratorio Ciudadano y Limpieza del Hogar del Good Housekeeping Institute indican que el jugo del limón sirve para limpiar diversos materiales. Esto se debe al ácido cítrico.

“Elimina manchas de agua dura, disuelve la suciedad del jabón y la grasa, y mata las bacterias. Además, deja un aroma agradable”, según Good Housekeeping.

En el cristal, el ácido cítrico disuelve algunos residuos, por lo que también se recomienda para la limpieza de las ventanas del auto y la casa.

Tan solo hay que exprimir el jugo de un limón grande en 350 ml de agua, aplicarlo con un atomizador y luego retirarlo con un trapo de microfibra.

La limpieza del parabrisas por dentro

Con el uso diario, el parabrisas acumula polvo, grasa, humo y vapor, formando una película que puede afectar la visibilidad al conducir. Los residuos en el cristal provocan reflejos que dificultan ver con claridad.

Un parabrisas sucio por dentro puede causar deslumbramientos molestos y peligrosos al amanecer o al atardecer.

La suciedad dispersa la luz, lo que aumenta el riesgo de accidentes por falta de visibilidad.

Por lo que se recomienda limpiar el parabrisas por dentro, al menos, una vez al mes. Se puede utilizar el mismo truco casero del limón o un jabón especial.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.