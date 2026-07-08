El truco de las cáscaras de papa licuadas con bicarbonato de sodio: ¿para qué sirve y por qué lo recomiendan?

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Un truco casero rápido y fácil. Foto: Getty images | Shutterstock

Las cáscaras de papa y el bicarbonato de sodio licuados son una mezcla que se ha hecho popular en algunos medios como un truco casero de limpieza. En Uno TV te explicamos para qué sirve y por qué lo recomiendan.

En realidad, esta mezcla no cuenta con sustento científico comprobado hasta el momento. Su popularidad surgió a partir de publicaciones en medios y redes sociales, donde se ha difundido como un remedio casero de limpieza.

¿Para qué sirve la mezcla de cáscaras de papa y bicarbonato?

Algunas de las aplicaciones que se le atribuyen a esta mezcla son:

Eliminar manchas de óxido

Remover grasa adherida

Devolver el brillo a los metales

Sin embargo, estas propiedades se relacionan principalmente con las características individuales de la papa y el bicarbonato de sodio, más que con una eficacia comprobada de la mezcla en conjunto.

La papa y el bicarbonato de sodio como artículos de limpieza

Se ha mencionado el uso de la papa para limpiar sartenes y ollas debido al almidón que contiene, un carbohidrato natural complejo que puede ayudar a aflojar residuos adheridos, especialmente restos de grasa o suciedad ligera.

Además, la textura de la papa funciona como un abrasivo suave que, en conjunto con el ácido oxálico, permite limpiar al frotar sin recurrir a fibras metálicas, las cuales pueden resultar demasiado agresivas.

Una tesis desarrollada en la Universidad de Granada sobre la limpieza de residuos de almidón en acero inoxidable explica cómo este compuesto puede adherirse y desprenderse de superficies utilizadas en procesos alimentarios, un fenómeno que ha sido estudiado en entornos industriales y de limpieza.

Por su parte, el bicarbonato de sodio, de acuerdo con el sitio especializado en biología y botánica EcologíaVerde, sirve para limpiar diferentes superficies gracias a su capacidad para remover grasa, suciedad y malos olores, debido a que es un abrasivo suave y alcalino.

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que este remedio casero no sustituye a los productos especializados ni elimina daños profundos provocados por el fuego o el desgaste acumulado. El resultado dependerá del material de la olla o sartén, así como del nivel de suciedad de la superficie que se desea limpiar.

¿Por qué recomiendan esta mezcla y cómo se prepara?

La preparación de esta mezcla permite aprovechar residuos orgánicos, como las cáscaras de papa, y utilizar ingredientes que comúnmente ya se encuentran en el hogar para realizar tareas de limpieza, principalmente la eliminación de óxido en superficies metálicas.

Ingredientes

Cáscaras de tres papas lavadas

lavadas Una cucharada de bicarbonato de sodio

Una taza de agua (450 ml)

Preparación

Coloca las cáscaras de las tres papas , la cucharada de bicarbonato de sodio y la taza de agua en la licuadora

, la bicarbonato de sodio y la en la licuadora Licúa durante un minuto o hasta obtener una mezcla homogénea

Aplica la mezcla sobre la superficie que deseas limpiar y frota con un paño o un trapo hasta retirar la suciedad. Al finalizar, enjuaga con agua limpia.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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