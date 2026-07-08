¿Cómo limpiar el microondas correctamente? El método sin jabón y con productos que tienes en casa

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¿Cómo limpiar el Microondas sin jabón? Foto: Pexels

El horno de microondas es uno de los electrodomésticos más comunes en los hogares, pues su función de poder calentar, descongelar o cocinar lo convierte en un gran aliado en la cocina.

Aunque el uso constante puede ensuciarlo, aquí en Uno TV te daremos algunos consejos para que puedas mantenerlo limpio sin necesidad de jabón u otros químicos de limpieza.

Consejos para limpiar el microondas sin jabón

Muchas son las recomendaciones que se hacen virales en redes sociales, pero expertos de Panasonic hablan sobre el método del limón, el cual podría ayudarte a limpiar tu horno sin mucha dificultad.

Para realizar esta limpieza necesitas un limón y exprimirlo en un recipiente apto para microondas con media taza de agua.

Ya que tengas el líquido con los limones exprimidos, meterás el recipiente, calentándolo durante un tiempo de aproximadamente 3 minutos. Tras esto, el vapor de limón comenzará a actuar contra las manchas secas de tu electrodoméstico.

Por último, solo necesitarás secar con un paño y así habrás limpiado tu microondas de forma rápida.

Vinagre y bicarbonato

También hablan de otra solución en la que el vinagre sea el actor principal, donde básicamente los pasos son los mismos.

En una taza de agua añade una cucharada de vinagre y calienta por unos 3 minutos, dejando en el interior del microondas el líquido para que el vapor elimine las manchas difíciles.

Posteriormente, con un paño seco tendrás que limpiar a profundidad.

Otra solución que puedes usar es el bicarbonato de sodio, pues en las manchas difíciles puedes influir un poco y añadir vinagre para eliminar la suciedad.

Asimismo, se recomienda ser cuidadoso con el uso de tu microondas, como utilizar una tapa al momento de calentar, limpiar de inmediato al ensuciarlo y lavar el plato giratorio en caso de que este sea removible, como si se tratara de un traste más.

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