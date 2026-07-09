¿Te vas de viaje? Maggie Hegyi revela cómo empacar ligero sin olvidar lo importante

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¿Cada viaje es una batalla para cerrar la maleta? Con estos consejos de Maggie Hegyi podrás ahorrar espacio, llevar solo lo necesario y evitar olvidar algo importante.

Conoce todos lo detalles en una edición más de Trucos para Ti con Maggie Hegyi.

Haz una lista antes de empezar

Anota todo lo que realmente necesitas. Así evitarás llevar cosas de más y reducirás el riesgo de olvidar artículos esenciales.

Lleva ropa que combine entre sí

Elige prendas que puedas usar en diferentes combinaciones, de esta manera necesitarás menos cambios de ropa y tendrás más opciones de atuendos.

Enrolla la ropa en lugar de doblarla

Este truco ayuda a aprovechar mejor el espacio de la maleta y, además, puede reducir las arrugas en algunas prendas.

Lleva solo los zapatos necesarios

El calzado suele ocupar gran parte del equipaje, limita la cantidad a los pares que realmente utilizarás durante el viaje.

Usa contenedores de viaje

Los envases pequeños para shampoo, crema y otros productos de higiene personal te ayudarán a ahorrar espacio y cumplir con las restricciones de equipaje cuando viajas en avión.

Antes de cerrar la maleta

Haz una última revisión para comprobar que llevas tus documentos, cargadores, medicamentos, dinero y todo lo indispensable para el viaje.

Recomendación extra

Deja un espacio libre en la maleta, así tendrás lugar para guardar los recuerdos, compras o regalos que traigas de regreso sin tener que batallar para cerrarla.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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