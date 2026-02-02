El atrevido vestido de Chappell Roan que “no dejo nada a la imaginación” en los Grammy 2026

GENERANDO AUDIO...

Chappell Roan en su paso por la alfombra roja.

Chappell Roan impactó con su look para los Premios Grammy 2026 en redes sociales, donde los usuarios calificaron su vestido con frases como: “No dejo nada a la imaginación” a su paso por la alfombra roja de la gala.

La cantante uso un diseño de Mugler con transparencias y sostenido por un par de aros colgando de sus pechos.

Revistas de moda como Elle, calificaron el look como el más atrevido que ha usado la cantante hasta ahora.

Chappell Roan caminó por la alfombra roja junto a celebridades como Bad Bunny, Lady Gaga y Justin Bieber, quienes fueron los mejores vestidos de la noche, que estuvo marcado por varios momentos políticos, entre ellos, los discursos contra las políticas antimigrantes de Donald Trump.

Incluso, Bad Bunny provocó que el público se pusiera de pie para ovacionarlo tras hablar abiertamente contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), que actualmente llevan a cabo redadas contra migrantes.

“¡Fuera ICE!”, dijo el cantante este domingo, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, luego de ganar en la categoría de Mejor Música Urbana por su aclamado álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

No sólo Chappell Roan, también Lady Gaga y Heidi Klum

Además de Chappell Roan, otra famosa que provoco decenas de comentarios en redes fue Lady Gaga, que lució un vestido gótico al estilo de cisne negro repleto de plumas y cuello alto.

Lady Gaga impacta con un vestido de cisne negro en los Grammy 2026

También Heidi Klum impacto con un vestido que parecia un molde hecho de plástico dura y que no le permitía moverse libremente.

Heidi Klum en los Grammy.

Los atrevidos looks se multiplicaron en la gala, donde el talento latino tuvo una presencia notable. En el caso de los mexicanos, Natalia Lafourcade y Carín León fueron los únicos connacionales que se llevaron a casa un gramófono en los Premios Grammy 2026.

La noche cerró con Kendrick Lamar como el máximo ganador al llevarse cuatro gramófonos; seguido por Bad Bunny, que se levantó con tres galardones, incluyendo el Grammy a Mejor Álbum del año; y Lady Gaga, con dos estatuillas