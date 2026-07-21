El espectacular vestido con el que Zendaya deslumbró en la alfombra roja de “Spider-Man” en CDMX

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Su oufit tuvo referencias al UCM. Foto: David Rubí

Zendaya volvió a demostrar por qué es considerada una de las celebridades con mayor influencia en la moda durante la presentación de “Spider-Man: Brand New Day” en la Ciudad de México (CDMX).

La actriz apareció junto a Tom Holland en el Parque Aztlán, donde cientos de fans la recibieron entre aplausos, mientras ella acaparaba las miradas con un elegante vestido negro que rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas de la noche.

Un vestido negro con guiños al universo de Spider-Man

Foto: David Rubí

Para la alfombra roja, Zendaya apostó por un vestido de alta costura en color negro, de silueta ajustada y cuello alto. El diseño mezcló distintos tejidos que parecian una telaraña hecha en parte confeccionada en satén y otra con transparencias y encaje que recorrían el torso y una de las mangas, creando un efecto similar arácnido.

El look se completó con un peinado recogido de inspiración retro, un flequillo corto, maquillaje con delineado tipo cat eye y discretos aretes plateados con forma de araña, un detalle que hizo referencia al universo de Spider-Man.

El vestido es de la casa Ashi Studio, perteneciente a la colección de Alta Costura Primavera-Verano 2026; de acuerdo con la prensa local, la firma describió la pieza como un vestido de seda en tono negro con bordados, detalles de red, flecos y aplicaciones que evocan una telaraña, siguiendo la temática de la gira promocional de la película.

La actriz llegó acompañada de Tom Holland y del director Destin Daniel Cretton para convivir con cientos de seguidores que se dieron cita en el Parque Aztlán. Además de posar para las fotografías, ambos firmaron autógrafos, se tomaron selfies y presentaron el nuevo tráiler de “Spider-Man: Brand New Day”, cuyo estreno está previsto para finales de julio.

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