Sismo de magnitud 7.8 sacude Filipinas y activa alerta de tsunami

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Foto: Gettyimages/Archivo

Un terremoto de magnitud 7.8 se registró frente a la costa sur de Filipinas y provocó la activación de alertas de tsunami en distintas zonas del Pacífico, ante el riesgo de oleaje peligroso en las próximas horas.

El movimiento telúrico ocurrió cerca de la isla de Mindanao, una de las más importantes del sur del país, y fue detectado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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Un sismo de magnitud 7.8 sacudió el sur de Filipinas el 8 de junio alrededor de las 7:37 hora local. El epicentro se… pic.twitter.com/RSF3K2M9gb — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) June 8, 2026

Sismo se registró frente a la costa de Mindanao

De acuerdo con los primeros reportes, el epicentro se localizó en el mar, a una profundidad aproximada de 35 kilómetros, frente al sur del archipiélago filipino.

Por su magnitud, el terremoto fue considerado como un evento sísmico de gran intensidad, capaz de generar alteraciones importantes en el nivel del mar y posibles daños en zonas costeras cercanas al epicentro.

🟢Após o forte terremoto que atingiu o sul das Filipinas — cuja magnitude foi estimada entre 7.8 e 8.2 —, a região de Mindanao nas Filipinas registrou um forte abalo secundário de magnitude 6.1. Registros em vídeo de câmeras ao vivo cidades da área registraram o momento exato dos… https://t.co/XHSYa6TRTt pic.twitter.com/oViVuUj17M — Cebolinha (@Cebolinha1001) June 8, 2026

Hasta el momento, las autoridades continúan evaluando posibles afectaciones en las áreas cercanas.

Momento en que colapsan edificios en Filipinas por terremoto #earthquake #Philippines pic.twitter.com/LDTXySpSMY — KL Videos (@KL_Videos) June 8, 2026

Activan alertas de tsunami en el Pacífico

Tras el sismo, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico emitió advertencias para varias naciones de la región debido a la posibilidad de que se generen olas peligrosas.

Los países bajo vigilancia son:

Filipinas

Indonesia

Palau

Taiwán

Papúa Nueva Guinea

Las autoridades señalaron que las posibles variaciones del nivel del mar podrían presentarse durante las horas posteriores al terremoto, por lo que se mantienen los protocolos de monitoreo y prevención.

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