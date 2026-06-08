¿Qué es el mar de fondo y cómo protegerse ante su presencia?

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El mar de fondo se caracteriza por el intenso oleaje. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este domingo, el Sistema Meteorológico Nacional informó que durante las primeras horas del lunes 8 de junio la depresión tropical Dos-E tocaría tierra como tormenta tropical en las costas de Guerrero. Debido a este fenómeno climático, las autoridades guerrerenses advierten por la presencia del mar de fondo.

¿Qué es el mar de fondo?

El mar de fondo es cuando el oleaje alto en que el mar aumenta su nivel hasta los 10 metros de altura, inundando parte de la playa. El agua es superficial, impulsada por el viento, y no proveniente del fondo del océano, refiriéndose el “fondo” a las aguas remotas en las que se forma.

De acuerdo con Protección Civil de Guerrero, se espera oleaje de 3 a 4 metros de altura en la Costa Grande, Acapulco y Costa Chica.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) menciona que es benéfico “porque al viajar en todas direcciones, remueve, mezcla y recicla las aguas de los ecosistemas marinos, lo que implica un proceso de intercambio de energía”.

En México, este fenómenos suele presentarse en las costas de los estados de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿Cuál es la diferencia entre el mar de fondo y un tsunami?

De acuerdo con el Cenapred la principal diferencia entre un tsunami el mar de fondo es cómo se originan. El mar de fondo se genera por la acción del viento de tormentas sobre el mar en zonas muy alejadas de la costa, mientras que el tsunami es provocado por los sismos.

¿Cómo protegerse del Mar de Fondo?

El Cenapred comparte las siguientes recomendaciones para protegerse ante la presencia del mar de fondo:

Respeta las indicaciones de las personas salvavidas y de Protección Civil, así como la señalización establecida.

Retira palapas, mobiliario y equipo del área de playa.

Evita caminar en la playa.

Retira y salvaguarda las embarcaciones pequeñas.

No realices deportes acuáticos.

Evita nadar en el mar.

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