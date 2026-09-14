Selena Gomez y los looks más sorprendentes de los Premios Emmy 2026
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Las estrellas de la televisión se apoderaron de la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 con vestidos, trajes y looks que acapararon las miradas durante la gala celebrada en Los Ángeles.
Entre los favoritos de la noche está la comedia de terror “La maldición de Widow’s Bay” y el drama hospitalario “The Pitt”.
La 78ª entrega de los Emmy, presentada por Mariska Hargitay (“La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales”), traerá un homenaje a la leyenda del country Dolly Parton, fallecida en agosto.