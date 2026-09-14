Selena Gomez y los looks más sorprendentes de los Premios Emmy 2026

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Selena Gomez deslumbra con un vestido dorado en los Emmy 2026. AFP

Las estrellas de la televisión se apoderaron de la alfombra roja de los Premios Emmy 2026 con vestidos, trajes y looks que acapararon las miradas durante la gala celebrada en Los Ángeles.

Entre los favoritos de la noche está la comedia de terror “La maldición de Widow’s Bay” y el drama hospitalario “The Pitt”.

La 78ª entrega de los Emmy, presentada por Mariska Hargitay (“La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales”), traerá un homenaje a la leyenda del country Dolly Parton, fallecida en agosto.

Mariska Hargitay es la presentadora de la noche. AFP

Selena Gomez de dorado

Selena Gomez en los Emmy 2026.

AFP.

Noah Wyle, protagonista de “The Pitt”

Noah Wyle desfila en la alfombra roja de los Premios Emmy.

Cynthia Nixon, actriz de la mítica serie “Sex and the city”

Cynthia Nixon, la actriz desfiló en un espectacular vestido en tono borgoña. AFP

Megan Stalter de ángel dorado

La actriz se disfrazó de un ángel dorado para la premiación.

Aimee Carrero luce un espectacular vestido negro de dos piezas

Aimee Carrero en la alfombra roja de los Emmy 2026. AFP

Isabel Gravitt elige un look blanco para la gala

La actriz es conocida por interpretar a Ellie Brannock en “The Watcher”. Reuters

Joy Sunday también elige el color blanco para los Emmy 2026

Joy Sunday, nominada al Emmy 2026 por “DTF St. Louis”. AFP

Colman Domingo se luce con un traje de color terracota

Fue nominado como mejor actor de reparto por “The Four Seasons”. Reuters.

La modelo Haley Kalil desfila en la alfombra roja