Noticias de hoy 14 de septiembre de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 14 de septiembre de 2026, hasta las 19:00 horas:

Sinaloa lidera homicidios

México registró 241 homicidios en la segunda semana de septiembre; Sinaloa concentró el mayor número de casos con 25.

Suben cebolla y papa

La canasta alimentaria aumentó hasta 4.5% anual en agosto; la cebolla y la papa encabezaron el alza de precios.

Horario especial en transporte

Recuerda que el Metro, Metrobús y otros transportes de la Ciudad de México tendrán horarios especiales por las Fiestas Patrias del 15 y 16 de septiembre.

Refuerzan vigilancia en Guadalajara

Autoridades reforzaron la vigilancia en Guadalajara tras la captura de ‘El Canguro’, presunto operador del Cártel de los Beltrán Leyva.

Buscan independencia

Escocia, Gales e Irlanda del Norte exigieron su derecho a la autodeterminación y plantearon definir su futuro fuera del Reino Unido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.