Qué plantas repelen alacranes: 3 opciones para proteger tu hogar y qué tan efectivas son

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Plantas para evitar alacranes. Foto: Getty Images

Encontrar un alacrán en casa puede ser preocupante, sobre todo durante la temporada de lluvias. Aunque existen plantas que suelen recomendarse para ahuyentarlos, no hay evidencia científica de que alguna los repela directamente.

De acuerdo con la Universidad de Arizona, una de las instituciones que más ha estudiado a estos animales por la presencia del alacrán de corteza en ese estado de Estados Unidos, la mejor forma de evitar su presencia es eliminar los sitios donde se esconden, sellar grietas y controlar los insectos de los que se alimentan.

Las plantas pueden ser un complemento para el jardín, pero no sustituyen las medidas de prevención.

¿Qué plantas suelen recomendarse para alejar alacranes?

Aunque no hay pruebas concluyentes de que funcionen como repelentes, estas son tres plantas que con frecuencia se mencionan por sus aceites esenciales y porque ayudan a ahuyentar algunos insectos.

Lavanda

La lavanda destaca por su intenso aroma y sus aceites esenciales, los cuales han demostrado tener efectos repelentes sobre algunos insectos, como mosquitos y polillas.

De acuerdo con la Universidad de Arizona, reducir la presencia de insectos alrededor de la vivienda puede hacer que el entorno sea menos atractivo para los alacranes, ya que estos se alimentan principalmente de grillos, cucarachas y otros artrópodos.

Por ello, aunque la lavanda no espanta directamente a estos animales, sí podría contribuir de forma indirecta.

Menta

La menta contiene mentol y otros compuestos aromáticos que suelen utilizarse como repelentes naturales contra hormigas y algunos insectos.

De acuerdo con Texas A&M AgriLife Extension, mantener bajo control las poblaciones de insectos dentro y fuera del hogar es una de las estrategias más importantes para disminuir la presencia de alacranes.

En ese sentido, cultivar menta puede formar parte de un manejo preventivo, aunque no existe evidencia de que ahuyente a estos arácnidos.

Citronela

La citronela es una de las plantas más populares para repeler mosquitos gracias a los aceites esenciales que produce.

De acuerdo con especialistas en control de plagas de Texas A&M AgriLife Extension, los alacranes no reaccionan a los olores de las plantas de la misma manera que muchos insectos, por lo que la citronela no debe considerarse un repelente comprobado contra ellos.

Sin embargo, al disminuir algunos insectos, podría ayudar indirectamente a que haya menos alimento disponible para estos arácnidos.

¿Qué sí funciona para evitar alacranes?

De acuerdo con la Universidad de Arizona, las medidas más efectivas para prevenir la presencia de alacranes en casa son:

Sellar grietas, rendijas y espacios debajo de puertas y ventanas.

Retirar montones de madera, piedras, hojas secas y otros objetos donde puedan esconderse.

Podar arbustos y evitar que las ramas toquen las paredes de la vivienda.

Mantener el jardín limpio y libre de escombros.

Controlar la presencia de cucarachas, grillos y otros insectos que sirven de alimento a los alacranes.

Asimismo, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), es recomendable revisar zapatos, ropa, toallas y ropa de cama antes de usarlos si se vive en zonas donde estos animales son comunes, además de utilizar guantes al mover piedras, leña o materiales almacenados en exteriores.

Si bien la lavanda, la menta y la citronela son plantas aromáticas que pueden ayudar a reducir algunos insectos, no hay evidencia científica de que repelan directamente a los alacranes.

La mejor protección sigue siendo mantener la vivienda en buen estado, eliminar posibles refugios y reducir las fuentes de alimento de estos arácnidos, tal como recomiendan las instituciones especializadas en el manejo de esta especie.

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