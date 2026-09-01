NeuroTips: ¿Tu hijo es adicto al celular? Sigue estos pasos y encuentra la solución

| 16:20 | Redacción | Uno TV

Si te preguntas por qué tu hijo no suelta el celular, Sofía Díaz Pizarro, NeuroCoach y autora de ¿Repetir o Reescribir?, propone entender primero por qué estos dispositivos pueden resultar tan difíciles de dejar. 

La especialista explica que los niños no compiten únicamente contra su fuerza de voluntad, sino contra plataformas diseñadas para mantener su atención y hacer que quieran seguir deslizando la pantalla.

Para explicarlo, Sofía utiliza la analogía del chocolate: comer un pedacito al día no representa lo mismo que consumir 20 barras durante tres horas todos los días. Con el celular ocurre algo similar, el problema no está necesariamente en usarlo, sino en el exceso y en el tipo de contenido que se consume. 

Por ello, recomienda prestar atención tanto al tiempo de pantalla como a la calidad de lo que los menores ven.

En lugar de convertir el celular en motivo de peleas diarias, la especialista propone establecer un plan junto con los hijos: hablar sobre las consecuencias de pasar demasiado tiempo conectados, explicar qué beneficios pueden obtener al reducirlo y establecer límites claros. También aconseja prepararse para posibles momentos de enojo y sustituir ese tiempo por actividades que ayuden a mejorar el ánimo, como salir, moverse o convivir en familia.

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