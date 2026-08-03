Depresión, ansiedad y acoso: expertos advierten sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes 

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Efectos de las redes sociales en niños y adolescentes Foto: Shutterstock



Durante la conferencia mañanera de este lunes 3 de agosto en Palacio Nacional, los expertos Jonathan Haidt, psicólogo social de la Universidad de Nueva York, y Arturo Béjar, exdirector de Ingeniería de Protección en Facebook, expusieron las consecuencias negativas que las redes sociales tienen en los niños y adolescentes.

Depresión, ansiedad, acoso sexual, trastornos alimentarios, pérdida de capacidad de aprendizaje y atención son algunas de las causas derivadas de la adicción que las plataformas crean a través de los algoritmos debido a su diseño.

El diseño de las plataformas

Durante el encuentro con medios de comunicación en Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, comenzó hablando sobre los riesgos que existen ante el consumo de las redes sociales en niños y adolescentes ante el nulo cuestionamiento de cómo están compuestas las plataformas.

Ante esto, Jonathan Haidt explicó que el modelo de las plataformas digitales está diseñado precisamente con el objetivo de generar adicción:

“Al crecer rodeados de teléfonos creíamos que eso los haría inteligentes y hábiles, pero estábamos equivocados; la infancia basada en el teléfono provoca depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, adicción, distracción, menor capacidad de atención y aprendizaje, acoso sexual y una serie de otros daños para los adolescentes”.

Para Haidt, el uso de los algoritmos está diseñado para enganchar, aunque esto se negaba hasta que llegaron testimonios de personas como Arturo Béjar o Frances Haugen, e incluso retoma el caso judicial de Los Ángeles del pasado mes de marzo, donde se multó a Meta y Google por su negligencia en el diseño algorítmico y el impacto en la salud mental de los menores.

Arturo Béjar puntualizó cómo estas redes tienen mecanismos basados en seis puntos para generar esta adicción, enfatizando la idea:“Los algoritmos enseñan, las recomendaciones enseñan”.

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Reproducción automática de videos

Recomendaciones algorítmicas basadas en lo que captura tu atención

Notificaciones constantes

Contadores de popularidad

Mecanismos de comparación y presión social

Riesgos en el entorno digital para niños y adolescentes

Para Jonathan Haidt, los riesgos sobre la exposición de niños y adolescentes a las plataformas están enfocados en la salud mental, pues, además de una disminución en la comprensión lectora, ha aumentado el sentimiento de soledad en los menores:

“En Estados Unidos y México las calificaciones han disminuido, pero ha aumentado el sentimiento de soledad en la escuela. Escuela Libre es una medida sencilla, económica y eficaz para que los centros educativos sean más eficientes y divertidos”.

Pero también explicó cómo, a través de las distintas plataformas, las infancias están expuestas a contenido inapropiado como pornografía o drogas, así como a hablar con extraños.

Por su parte, Arturo Béjar reveló los datos de un estudio supervisado por él mismo a 240 mil jóvenes de 13 a 15 años, donde se puede ver:

1 de cada 5: Se sintió peor consigo mismo, con su cuerpo o su imagen

1 de cada 8: Recibió acoso sexual

1 de cada 11: Estuvo expuesto a contenido de autolesiones o suicidio

Posibles soluciones y recomendaciones

Para Arturo Béjar es claro que entre más tiempo se pasa frente a las redes, más daño causa, asegurando que la propia industria niega que existan problemas de adicción. Otra de las problemáticas es que se traslada la responsabilidad a las personas jóvenes y a sus familias.

Por esto sugiere:

Profundizar el estudio de los daños y sus causas

Establecer medidas de protección para niñas, niños y adolescentes

Impulsar que los productos dirigidos a personas jóvenes sean diseñados para su bienestar, no para su perjuicio

Jonathan Haidt, por su parte, habló de una restricción de celulares o dispositivos electrónicos en centros educativos para un mejor desarrollo, así como límites de edad en la apertura de redes sociales, tomando el ejemplo de Australia, con un límite mínimo de 16 años para abrir una cuenta.

La presidenta Sheinbaum mencionó que los lunes se seguirá destinando tiempo para hablar de este tema, asegurando que, a finales de agosto, se presentará una propuesta para las escuelas.

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