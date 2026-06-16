¿Sin ideas para el Día del Padre? La IA revela los 10 regalos que más podrían gustarles

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Recuerda que el regalo se puede adaptar a tu presupuesto. Foto: Getty Images

Elegir el regalo ideal para el Día del Padre no es una tarea sencilla; pues entre gustos personales, presupuestos y la intención de sorprender, muchas personas terminan recurriendo a las mismas opciones de cada año. Pero ¿qué pasaría si una inteligencia artificial (IA) ayudara a resolver el dilema?

Con motivo de esta celebración, UnoTV le preguntó a cuatro IAs (ChatGPT, Gemini, Perplexity y Copilot) cuáles son los regalos que tienen más probabilidades de gustar a los papás mexicanos. La respuesta combina tecnología, experiencias y artículos prácticos que pueden adaptarse a distintos estilos de vida.

Los 10 regalos para el Día del Padre que recomienda la IA

1. Audífonos inalámbricos

Foto: The New York Times / Getty Images

Son ideales para escuchar música, podcasts o atender llamadas durante el trabajo, los traslados o el ejercicio.

2. Smartwatch o relojes

El uso cotidiano fluido e inteligente con smartwatch. Foto: Marco A. Jiménez

Relojes y smartwatches continúan entre las opciones favoritas para regalar en el Día del Padre. Mientras un reloj tradicional aporta elegancia y puede convertirse en un accesorio para cualquier ocasión, los relojes inteligentes ofrecen funciones como monitoreo de actividad física, notificaciones, control de llamadas y seguimiento de la salud.

3. Herramientas para el hogar

Foto: Shutterstock

Desde taladros hasta cajas organizadoras, siguen siendo una de las opciones favoritas para quienes disfrutan realizar reparaciones o proyectos en casa.

4. Experiencias gastronómicas

Foto: UnoTV

Una comida especial, una cata o una experiencia culinaria pueden convertirse en recuerdos más valiosos que cualquier objeto.

5. Perfume

Foto: shutterstock

Es un clásico que rara vez falla y que puede adaptarse a distintos presupuestos.

6. Cafetera o accesorios para café

Foto: Getty Images

Perfecto para los amantes de esta bebida, especialmente si disfrutan preparar diferentes tipos de café en casa.

7. Libros

Foto: Cuartoscuro

Ya sea de historia, negocios, deportes o ficción, un libro siempre puede ser un regalo significativo para quienes disfrutan la lectura.

8. Ropa deportiva

Tenis, playeras o accesorios para entrenar son una buena alternativa para los papás que buscan mantenerse activos.

9. Gadgets para el automóvil

Foto: AFP

Soportes para celular, cámaras de reversa o cargadores inalámbricos suelen ser muy apreciados por quienes pasan tiempo al volante.

10. Suscripciones digitales

Foto: Getty Images

Servicios de streaming, música, audiolibros o plataformas deportivas ofrecen entretenimiento durante varios meses.

La selección de estos regalos se basó en tendencias de consumo, preferencias comunes para el Día del Padre y la utilidad que pueden tener estos artículos en la vida diaria. Sin embargo, la mejor recomendación sigue siendo tomar en cuenta la personalidad y los intereses de cada papá, ya que un regalo pensado especialmente para él siempre tendrá un valor adicional.

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