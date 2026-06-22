NeuroTips: ¿le estás gritando para que aprenda? Sofía Díaz Pizarro te dice una mejor formar de enseñar
La experta en educación consiente, Sofía Díaz Pizarro, nos explica que regañar no es la mejor forma para enseñar a nuestros hijas e hijos. Y recomienda seguir el ABC de las emociones.
“Cada vez que tu hijo te obedece en medio de un castigo está aprendiendo a obedecer por miedo”, destaca Sofía, quien también es autora del libro “Repetir o reescribir”.
Pizarro comparte que es importante antes de dirigir, es necesario regular. Y destaca que eso incluye los berrinches, por lo que confirma que regañar a tu hija o hijo en medio de una rabieta no es una buena idea.
El ABC de las emociones, más allá del regaño está el enseñar
Sofía explica que cuando una niña o niño está enojado, frustrado o molesto, su cerebro se cierra.
“La parte que razona y que aprende se apaga. No es berrinche, es biología”, remata. Y adelanta que una mejor forma de enseñar y guiar es a partir del ABC de las emociones.
- Primer paso, identifica el “qué”. Identifica lo que está sucediendo, sin juicios ni proyecciones.
- Segundo paso es el “por qué”. El objetivo es entender por qué tu hijo está actuando así.
- Tercer paso, es el cómo. ¿Cómo le enseñó a mi hijo a expresar “eso” que está aprendiendo?
“No estás gestionando un conflicto. Estás enseñándole a tu hijo qué hacer cuando siente demasiado. Y eso lo va a usar por el resto de su vida.”Sofía Díaz Pizarro
Sofía retoma un estudio publicado en Frontiers in Psychology, en 2024, para explicar cómo la forma en que madres, padres o cuidadores responden a las emociones del bebé influye directamente en su capacidad futura para calmarse, manejar el estrés y relacionarse con otros.