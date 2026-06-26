¿Se mojó tu celular? Maggie Hegyi te comparte los mejores trucos para salvar tu teléfono

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Los primeros minutos después de que un celular cae al agua son clave para aumentar las posibilidades de salvarlo. Maggie Hegyi comparte algunos Trucos para Ti que pueden ayudarte a actuar rápido.

Lo primero que debes hacer es apagar el dispositivo, retirar la funda, la tarjeta SIM y cualquier accesorio conectado para evitar daños mayores.

Uno de los errores más comunes es intentar secar el teléfono con una secadora; sin embargo, el calor puede afectar los componentes internos.

Además, aunque es un consejo muy popular, expertos señalan que meter el celular en arroz no es la mejor opción, ya que no logra eliminar la humedad que queda dentro del equipo y podría introducir pequeñas partículas en los puertos.

Lo recomendable es colocar el celular en posición vertical, en un lugar ventilado y dejar que el aire ayude a reducir la humedad. Si tienes sobres de gel de sílice, puedes utilizarlos para absorber parte del agua. También es importante no cargar el teléfono si el puerto de carga sigue húmedo.

Si el celular cayó en agua salada o en alguna bebida como refresco, lo mejor es llevarlo con un técnico para evitar daños permanentes.

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