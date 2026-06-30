Mezclar bicarbonato con romero; ¿para qué sirve este truco casero?

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¿Para qué se usa esta mezcla en el hogar? Foto: Getty Images | Ilustrativa

Mezclar bicarbonato de sodio con romero se ha convertido en una de las alternativas caseras más económicas y eficaces para mantener el hogar libre de malos olores.

Esta combinación es recomendada por distintos especialistas en limpieza porque ayuda a neutralizar aromas desagradables y aporta una fragancia natural a diferentes espacios de la casa.

¿Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con romero?

El bicarbonato de sodio y el romero pueden convertirse en un desodorante natural para distintas áreas del hogar. Mientras el bicarbonato ayuda a eliminar los malos olores, el romero aporta un aroma fresco y herbal que deja una sensación de limpieza.

Por ello, esta mezcla suele colocarse en espacios donde es común que se acumulen olores, como:

Baños

Clósets

Zapateros

Refrigeradores

Cocinas

Habitaciones

Cerca del bote de basura

Además de ser una alternativa económica, permite reducir el uso de aromatizantes comerciales con fragancias artificiales.

¿Por qué funciona esta mezcla?

El sitio especializado de Martha Stewart explica que el bicarbonato de sodio es uno de los limpiadores naturales más eficaces para neutralizar malos olores gracias a sus propiedades alcalinas.

De acuerdo con Audrey Pariés, especialista de Aspen Clean citada por el portal, muchos olores desagradables provienen de compuestos ácidos. Cuando el bicarbonato entra en contacto con ellos, ocurre una reacción química que ayuda a neutralizarlos y disminuir su intensidad.

En esta mezcla, el romero complementa el efecto del bicarbonato al aportar un aroma natural, aunque el encargado de neutralizar los olores sigue siendo el bicarbonato de sodio.

¿Cómo preparar la mezcla?

Prepararla es sencillo, solo se necesita:

Media taza de bicarbonato de sodio

Una o dos ramas de romero fresco o una cucharada de romero seco

Un recipiente abierto o con pequeñas perforaciones para permitir el paso del aire

Algunas personas agregan unas gotas de aceite esencial de romero para intensificar el aroma, aunque no es indispensable para que la mezcla funcione.

¿Cada cuánto hay que cambiarla?

Según el sitio, el bicarbonato colocado en espacios cerrados como refrigeradores o clósets debe renovarse aproximadamente una vez al mes para conservar su eficacia.

Si los olores son muy intensos o persistentes, puede ser necesario cambiar la mezcla antes de ese periodo o complementarla con una limpieza más profunda, ya que el bicarbonato ayuda a absorber los olores, pero no siempre elimina por completo la causa que los produce.

En caso de olores difíciles, especialistas citados por el portal recomiendan combinar el bicarbonato con otros métodos de limpieza para obtener mejores resultados.

Aunque existen numerosos desodorizantes comerciales, la mezcla de bicarbonato de sodio con romero continúa siendo una opción sencilla, económica y natural para refrescar distintos espacios del hogar.

Además de ayudar a controlar los malos olores, deja un aroma agradable sin necesidad de recurrir a productos con fragancias artificiales.

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