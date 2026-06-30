¿México vencerá a Ecuador? La Güera de las Estrellas predice un partido “muy complicado”

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La Güera de las Estrellas compartió su lectura astrológica sobre el duelo entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y descartó que la Selección Mexicana vaya a sufrir una goleada, como algunos pronostican.

En entrevista para el noticiero “A las Nueve en Uno”, afirmó que espera un encuentro muy parejo, con una intensa disputa en el medio campo e incluso la posibilidad de que el pase se defina hasta los tiempos extras.

La Güera de las Estrellas quiere seguir con paso perfecto | Fotos: Reuters – Uno TV

La Güera de las Estrellas pronostica un México vs Ecuador muy cerrado

Durante la conversación, la astróloga explicó que, de acuerdo con su interpretación, el balón permanecerá gran parte del encuentro en la media cancha debido a que ambas selecciones llegarán con un nivel muy similar.

“Va a estar mucho tiempo a la mitad de la cancha, se van a estar peleando mucho este balón y es posible que pudiéramos llegar a tiempos extras”. Güera de las Estrellas, tarotista

Aunque reconoció que en redes sociales hay quienes hablan de una posible goleada en contra de México, aseguró que ella no visualiza un escenario de ese tipo y pidió a la afición mantener una actitud positiva para apoyar al equipo nacional.

Además, señaló que el encuentro también estará rodeado por el contexto de la relación diplomática entre México y Ecuador, aunque expresó su deseo de que el futbol sirva como un espacio para dejar atrás las diferencias entre ambos países.

Recuerda las predicciones que, asegura, ya se cumplieron

Durante la entrevista, La Güera de las Estrellas recordó algunas de las predicciones que realizó previamente en UnoTV y que, según afirmó, terminaron por cumplirse durante el Mundial.

Entre ellas mencionó que anticipó una victoria de México en la fase de grupos, el adiós de Guillermo Ochoa con honores y la eliminación de varias selecciones consideradas favoritas, como Alemania, Japón y Uruguay.

La astróloga también reiteró que este Mundial ha estado marcado por resultados muy cerrados, con diferencias de apenas un gol y varias definiciones desde el punto penal, un comportamiento que, dijo, podría repetirse en el duelo entre México y Ecuador.

Pese a advertir que no será un partido sencillo, La Güera de las Estrellas aseguró que las cartas del tarot muestran un desenlace favorable para la Selección Mexicana.

“Aquí hay triunfo, aquí hay oportunidad”, afirmó mientras realizaba la lectura durante la entrevista.

Finalmente, invitó a los aficionados a respaldar al equipo con optimismo y aseguró que la energía colectiva puede convertirse en un impulso para los dirigidos por Javier Aguirre, por lo que hizo un llamado a confiar en el trabajo del grupo y disfrutar del encuentro con respeto y entusiasmo.

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