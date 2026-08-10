Rociar vinagre en el parabrisas del auto: ¿para qué sirve y por qué lo recomiendan?

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¿Por qué Rociar vinagre en el parabrisas? Foto: Shutterstock

En internet, muchas personas recomiendan utilizar vinagre en el parabrisas del auto, esto aparentemente por su eficacia para limpiar diferentes tipos de manchas y residuos que pueden acumularse en el vidrio.

Es por eso que en Unotv.com te explicaremos para qué sirve rociar vinagre en el parabrisas y por qué se ha convertido en una de las recomendaciones más virales.

¿Por qué rociar vinagre en el parabrisas?

Muchos recomiendan utilizar vinagre para limpiar el parabrisas. Incluso páginas como el blog de “Alibaba”, enfocado en “Tips para la vida”, así como la empresa Kelley Blue Book, que funciona como una guía de referencia para conocer el precio justo de los autos, hablan sobre sus posibles usos.

Ambas señalan que la eficacia del vinagre para eliminar algunas manchas se debe a que contiene aproximadamente 5% de ácido acético.

Cuando el auto tiene manchas producidas por carbonato de calcio (sarro) e hidróxido de magnesio, esta solución puede ayudar a eliminarlas de manera eficaz.

Asimismo, el vidrio de sílice-soda no se verá afectado por el vinagre. Sin embargo, esto no ocurre con los marcos de aluminio que no cuentan con protección, ya que el ácido puede acelerar la oxidación y provocar pérdida de brillo.

Por ello, Kelley Blue Book recomienda utilizarlo para:

Eliminar manchas de agua dura y depósitos minerales.

Limpiar la suciedad de cristales y espejos.

Disolver insectos salpicados, excrementos de pájaros y otros restos orgánicos.

Neutralizar la acumulación de sal y residuos de la conducción invernal.

Descontaminar las escobillas limpiaparabrisas para mejorar su rendimiento.

Asimismo, advierte que el vinagre no debería utilizarse en otras zonas del auto, como superficies que no están selladas o enceradas, debido a que puede eliminar dicha protección. También puede llegar a opacar la pintura si no se diluye correctamente.

Cabe señalar que el vinagre tampoco ayuda eficazmente al descongelamiento, pues el ácido solo reduce el punto de congelación hasta aproximadamente -2 °C.

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