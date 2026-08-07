¿Vinagre en el desagüe de la ducha? Así puede ayudar a evitar malos olores y suciedad

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Un truco eficiente. Foto: Getty images

El desagüe de la ducha es uno de los puntos del baño que suele pasar desapercibido durante la limpieza, pero puede acumular cabello, restos de jabón y otros residuos. De acuerdo con Decosfera, medio especializado en decoración e interiores, un ingrediente que puede ayudar a mantenerlo limpio es el vinagre blanco.

La humedad constante del baño favorece la acumulación de residuos y, cuando el desagüe comienza a desprender malos olores o el agua tarda más de lo normal en desaparecer, puede ser señal de que necesita mantenimiento.

¿Por qué recomiendan echar vinagre en el desagüe?

El vinagre blanco contiene aproximadamente 5% de ácido acético, un compuesto que puede ayudar a disolver algunos depósitos minerales provocados por el agua dura y restos de jabón que se adhieren al interior del desagüe.

Además, su acidez puede contribuir a neutralizar algunos de los malos olores asociados con la acumulación de residuos orgánicos.

Decosfera recomienda utilizar medio vaso de vinagre blanco, verterlo directamente en el desagüe y dejarlo actuar entre 20 y 30 minutos. Después, se debe enjuagar con abundante agua caliente.

Sin embargo, el vinagre no debe considerarse un desatascador. No eliminará por sí solo un tapón importante de cabello ni resolverá una obstrucción completa, por lo que en esos casos será necesario retirar los residuos manualmente o utilizar métodos específicos para desatascar la tubería.

¿Qué dice la ciencia sobre el ácido acético?

La recomendación también tiene un fundamento relacionado con los biofilms que son capas formadas por bacterias, hongos y restos orgánicos que pueden adherirse a superficies húmedas.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explicó que estas comunidades microbianas pueden ser resistentes y favorecer la persistencia de microorganismos en superficies húmedas.

Además, una investigación publicada en el Journal of Hospital Infection analizó el efecto del ácido acético sobre biofilms bacterianos presentes en desagües hospitalarios y encontró que podía reducirlos.

Por ello, el vinagre puede considerarse una alternativa para el mantenimiento preventivo del desagüe, pero no sustituye una limpieza profunda ni los métodos necesarios para solucionar una obstrucción.

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