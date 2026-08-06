El truco definitivo para para acelerar la carga de la batería de tu celular

GENERANDO AUDIO...

Quedarte con poca batería justo cuando necesitas usar el celular es un problema, aunque no existe una fórmula mágica para cargar el teléfono en pocos minutos, hay un truco que puede ayudar a que el proceso sea un poco más rápido, activar el modo avión mientras el dispositivo está conectado al cargador.

Este consejo funciona porque, al activar el modo avión, el teléfono deja de realizar varias tareas que consumen energía en segundo plano. Conoce más en una edición nueva de Trucos para Ti.

¿Por qué el modo avión ayuda a cargar más rápido el celular?

Cuando activas el modo avión, el smartphone deja de:

Buscar señal de la red móvil.

Recibir llamadas y mensajes.

Sincronizar algunos servicios en segundo plano.

Mantener conexiones como Bluetooth (si está activado).

Al reducir estas actividades, el consumo energético disminuye mientras el equipo está conectado a la corriente, por lo que una mayor parte de la energía se destina directamente a recargar la batería.

¿Realmente se nota la diferencia?

Aunque no hay que esperar un cambio espectacular, a mejora dependerá de varios factores, entre ellos:

El modelo de tu teléfono.

El estado de salud de la batería.

La potencia y calidad del cargador.

Que utilices un cargador original o certificado.

En algunos dispositivos la diferencia puede ser de solo unos minutos, pero cuando tienes prisa, ese tiempo extra puede ser suficiente.

Otros consejos para cargar el celular más rápido

Además de activar el modo avión, puedes seguir estas recomendaciones:

Mantén la pantalla apagada mientras carga.

Evita usar el teléfono durante la carga, especialmente para jugar o ver videos.

Utiliza un cargador original o compatible con carga rápida.

Evita cargar el dispositivo en lugares con temperaturas muy altas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.