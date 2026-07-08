Licuar cáscaras de plátano con bicarbonato de sodio: por qué lo recomiendan y para qué sirve

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Cáscaras de plátano con bicarbonato, remedio de limpieza viral Foto: Pexels

Hay muchas soluciones caseras para ayudar a las personas con la limpieza del hogar o a mejorar la condición de su jardín, y una de estas es licuar cáscaras de plátano con bicarbonato de sodio.

En redes sociales se ha hecho popular esta mezcla, y en Uno TV te hablaremos con más detalle sobre lo que ocurre y los supuestos beneficios de hacerlo.

¿Para qué funciona licuar cáscaras de plátano con bicarbonato de sodio?

En redes sociales se ha comentado sobre la efectividad de esta combinación, que aparentemente podría ayudar con la limpieza, pues ayudaría a abrillantar metales por las características de ambos elementos de la mezcla.

Asimismo, ayudaría a neutralizar malos olores gracias al bicarbonato y también a ayudar con la fertilización de tu jardín.

Cabe señalar que, aunque existen varios usuarios, así como artículos que hablan de esta combinación, hasta el momento no existe evidencia científica que demuestre que licuar cáscaras de plátano con bicarbonato de sodio ofrezca beneficios superiores a los de utilizar cada ingrediente por separado.

Propiedades de las cáscaras de plátano y el bicarbonato de sodio

Diversas páginas especializadas, como el propio sitio de la ciudad de Brisbane, hablan de los beneficios de las cáscaras de plátano, entre los que se incluyen:

Calcio: ayuda a que las raíces crezcan

Magnesio: favorece la fotosíntesis

Azufre: ayuda a las plantas a mantenerse fuertes y a resistir las plagas

Fósforo: favorece las flores y los frutos

Potasio: ayuda a las plantas a mantenerse sanas y a combatir las enfermedades

De acuerdo con la información del portal, estos elementos pueden ayudar a la salud de tu jardín, mientras que el bicarbonato también puede utilizarse como detergente.

Sus diversas propiedades antiácidas, alcalinizantes, abrasivas y desodorizantes hacen que también esté presente en remedios caseros para la acidez estomacal o como desodorante.

Además, al ser un antifúngico, muchas personas también lo relacionan con la salud del jardín; sin embargo, la combinación de las cáscaras de plátano con bicarbonato de sodio y su efectividad no cuentan con respaldo científico sólido.

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