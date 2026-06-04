¿Sale poca agua de la regadera? El truco para destaparla y recuperar la presión

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Te explicamos cómo destaparla fácilmente. Foto: Getty Images | Ilustrativa

Suele pasar que, al momento de bañarse, el agua de la regadera no cae de manera uniforme o con la suficiente presión al abrir las llaves.

Esto ocurre porque los pequeños orificios del cabezal pueden obstruirse por la acumulación de minerales, sarro y residuos que se generan con el uso constante.

Antes de pensar en reemplazarla, puedes intentar una limpieza sencilla que ayude a destapar los conductos y recuperar un chorro de agua más uniforme y con mejor presión.

¿Por qué se tapan los orificios de la regadera?

Con el uso diario, la regadera acumula restos de jabón, suciedad y minerales presentes en el agua, especialmente cal. Estos depósitos se adhieren poco a poco a los pequeños orificios por donde sale el agua y terminan reduciendo el flujo.

Además, el ambiente húmedo y cálido del baño favorece la aparición de residuos orgánicos, bacterias y moho, lo que contribuye a que el cabezal se ensucie más rápido.

Por ello, una limpieza periódica no solo ayuda a recuperar la presión del agua, también mejora la higiene de la ducha y prolonga la vida útil de la regadera.

¿Cómo destapar los orificios de la regadera paso a paso?

Como explica Home Depot en su blog, la forma más sencilla de eliminar la acumulación ligera de minerales y residuos consiste en utilizar vinagre blanco destilado.

Método rápido sin desmontar la regadera

Para esta limpieza necesitarás:

Una taza de vinagre blanco destilado

Una bolsa de plástico resistente

Cinta adhesiva o una brida plástica

Pasos:

Vierte aproximadamente una taza de vinagre dentro de la bolsa

Coloca la bolsa alrededor del cabezal de la regadera hasta cubrirlo por completo con el líquido

Sujétala con cinta o una brida para evitar que se mueva

Deja actuar el vinagre durante toda la noche o al menos ocho horas

Retira la bolsa y abre la llave de agua caliente con la máxima presión durante unos minutos

Este procedimiento ayuda a disolver los depósitos minerales y a liberar los pequeños orificios obstruidos.

Si la regadera tiene mucha cal, prueba una limpieza profunda

Cuando los agujeros permanecen tapados incluso después del remojo, conviene desmontar el cabezal para limpiarlo a fondo.

Materiales necesarios:

Vinagre blanco destilado

Llave inglesa

Alicates

Un recipiente o recipiente hondo

Aguja o clip metálico

Trapo o paño

Paso a paso:

Protege el tubo de la regadera con un trapo para evitar rayones

Afloja la unión con ayuda de una llave inglesa y retira el cabezal

Revisa la parte interior y elimina cualquier residuo visible

Retira el filtro interno y enjuágalo con agua

Coloca el cabezal en un recipiente con vinagre tibio hasta cubrirlo completamente

Déjalo reposar durante toda la noche

Utiliza una aguja o un clip para destapar manualmente los orificios que sigan bloqueados

Vuelve a instalar el filtro y el cabezal

Abre el agua a máxima presión durante uno o dos minutos para expulsar cualquier resto de suciedad

Con esta limpieza profunda es posible recuperar gran parte del flujo original de la regadera y lograr que el agua vuelva a salir con mayor fuerza y de forma uniforme.

¿Por qué el vinagre ayuda a eliminar el sarro de la regadera?

El vinagre de limpieza es muy útil para eliminar sarro, cal y moho en baños, limpiar cocinas y hornos, abrillantar acero inoxidable y desinfectar electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas, según Biobel, empresa especializada en limpieza ecológica.

Es por eso que conocer las diferencias entre este producto y el vinagre para cocinar es esencial para evitar accidentes y aprovechar al máximo sus propiedades.

¿Se puede usar cualquier vinagre para limpiar?

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la confusión entre vinagre alimenticio y vinagre de limpieza es frecuente, pero existen diferencias claras, el vinagre para consumo se elabora a partir de ingredientes naturales como vino, manzana o arroz, con una acidez de entre 4% y 6%.

En cambio, el vinagre de limpieza suele ser sintético, con un nivel de acidez más elevado, entre 6% y 10% o incluso más, lo que lo hace peligroso para el consumo y para el contacto con la piel o el cabello.

Esta concentración más alta lo hace ideal para eliminar suciedad incrustada, desinfectar superficies y neutralizar olores, pero lo convierte en un producto no apto para consumo humano.

¿Cada cuánto tiempo conviene limpiar la regadera?

La frecuencia de limpieza depende de la calidad del agua y del uso que tenga la regadera, pero los especialistas recomiendan realizar un mantenimiento preventivo de forma periódica para evitar que los depósitos minerales se acumulen y reduzcan la presión del agua.

Si en donde vives el agua contiene altos niveles de minerales, como cal, lo ideal es limpiar el cabezal al menos una vez al mes. Esto ayudará a mantener libres los orificios y evitará que los residuos se adhieran de forma permanente.

En hogares donde la acumulación de sarro es menor, una limpieza cada dos o tres meses suele ser suficiente para conservar un flujo de agua uniforme.

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