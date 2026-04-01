Tacos de cabeza: ¿qué tan saludables son y qué contienen?

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Foto: Getty Images

Los tacos de cabeza de res son un clásico de la gastronomía mexicana que divide opiniones: para algunos, un manjar imperdible; para otros, una opción que genera dudas por su contenido. Pero, ¿qué tan saludables son realmente?

De acuerdo con Larousse Cocina, estos tacos tienen su origen en la región del Bajío y se preparan al vapor, técnica que les ha valido el nombre de “tacos sudados”. Tradicionalmente se sirven con cilantro, cebolla y salsa verde martajada, uno de sus acompañamientos más populares.

Por su parte, información de Grupo Pampas ubica su origen en Santiaguito de Velázquez, en los Altos de Jalisco, con más de 80 años de historia. Además, señala que su llegada a la Ciudad de México se remonta a 1936, cuando se instaló uno de los primeros puestos en la zona de Tacuba.

¿Cuántas calorías tienen los tacos de cabeza?

En términos nutricionales, su contenido puede variar dependiendo de la preparación y la cantidad de grasa utilizada.

Sin embargo, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, con datos retomados por Cocina Delirante, señala que una porción de 100 gramos de cabeza cocida de res, o de otros animales como cordero u oveja, puede aportar alrededor de 111 calorías.

No obstante, esta cifra puede aumentar si se añaden grasas durante su cocción o al momento de servirlos.

¿Qué nutrientes aportan?

En esa misma porción de 100 gramos, la cabeza de res puede contener:

20 gramos de proteína

60 gramos de grasa total

0 gramos de carbohidratos

17 mg de calcio

130 mg de fósforo

10 mg de hierro

Esto significa que, en promedio, cada taco de cabeza, considerando una tortilla de maíz, puede aportar alrededor de 107 calorías, según Cocina Delirante.

¿Son saludables o no?

El contenido nutrimental deja ver que los tacos de cabeza sí aportan elementos importantes como proteína y hierro, esenciales para funciones como la formación de músculos y el transporte de oxígeno en la sangre.

Sin embargo, también destacan por su alto contenido de grasa, lo que puede elevar su carga calórica, especialmente si se consumen en grandes cantidades.

El propio Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá recuerda que los carbohidratos, las grasas y las proteínas son las principales fuentes de energía del cuerpo, por lo que su consumo debe mantenerse en equilibrio.

Un antojo que se disfruta con medida

Así, los tacos de cabeza no son necesariamente “malos”, pero tampoco una opción ligera. Como ocurre con muchos antojitos mexicanos, la clave está en la moderación.

Ya sea en la mañana o por la noche, acompañados de limón, salsa y una buena conversación, siguen siendo un clásico que forma parte de la identidad culinaria del país… y cuyo valor va más allá de las calorías.

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