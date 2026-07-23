Cómo saber si tus huevos fueron retirados por riesgo de salmonela en EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto generada con Gemini

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta por el retiro de casi 1,5 millones de huevos debido a una posible contaminación con Salmonela (Salmonella Enteritidis), una bacteria que puede causar enfermedades gastrointestinales.

Los productos fueron retirados por Midwest Poultry Services, empresa que informó que los huevos afectados fueron producidos en sus granjas ubicadas en Texas.

La alerta incluye huevos de gallinas criadas en libertad y huevos de gallinas camperas que llegaron a supermercados y tiendas minoristas de varios estados entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026.

Hasta ahora, la FDA y la compañía indicaron que no se han reportado casos de personas enfermas relacionados con estos huevos retirados.

Midwest Poultry Services. L.P. Recalls Shell Eggs Due to Possible Salmonella Enteritidis Contamination https://t.co/6jDShAZF3L pic.twitter.com/QqAslCex0D — U.S. FDA Recalls (@FDArecalls) July 23, 2026

¿Cómo identificar los huevos retirados por riesgo de salmonela por la FDA?

Los consumidores deben revisar la información del empaque para determinar si sus huevos forman parte del retiro.

Los huevos fueron producidos y distribuidos desde granjas en Texas entre el 6 de junio de 2026 y el 3 de julio de 2026, con fechas de caducidad o de consumo preferente entre el 20 de julio de 2026 y el 17 de agosto de 2026.

Los huevos se enviaron a clientes del sector de la restauración y minoristas en Texas, Oklahoma y Luisiana.

Además, la FDA indicó que los huevos retirados fueron comercializados bajo diferentes marcas, por lo que no basta con revisar únicamente el nombre del supermercado donde fueron comprados.

Entre las marcas incluidas en la alerta se encuentran:

Kroger

Simple Truth

Brookshire’s

Country Morning

Sunny Meadow

La agencia aclaró que otros productos de Midwest Poultry Services no están incluidos en este retiro.

¿Dónde se vendieron los huevos retirados por riesgo de salmonela?

Los huevos afectados fueron distribuidos en tiendas de seis estados de Estados Unidos.

Según la información publicada por la FDA, los productos llegaron a:

Arkansas: tiendas Brookshire’s

Luisiana: supermercados Kroger y Brookshire’s

Mississippi: tiendas Brookshire’s

Nuevo México: tiendas Brookshire’s

Oklahoma: tiendas Brookshire’s

Texas: tiendas Kroger y Brookshire’s

Además de esas cadenas comerciales, la FDA señaló que algunos huevos pudieron venderse en establecimientos minoristas más pequeños.

¿Qué hacer si compraste uno de los huevos retirados?

La FDA recomienda que las personas que tengan estos productos en casa no los consuman.

Si un consumidor identifica que compró huevos incluidos en la alerta, debe desecharlos o devolverlos al establecimiento donde realizó la compra, según las políticas del comercio.

También es importante limpiar cualquier superficie, recipiente o utensilio que haya estado en contacto con los huevos retirados para reducir el riesgo de contaminación.

Las autoridades sanitarias recuerdan que cocinar completamente los alimentos ayuda a reducir el riesgo de infecciones, pero un producto incluido en un retiro debe retirarse del consumo.

¿Qué es la Salmonella Enteritidis y qué síntomas puede causar?

La Salmonella Enteritidis es una bacteria que puede provocar salmonelosis, una infección que afecta principalmente el sistema digestivo.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los síntomas más comunes incluyen:

Diarrea

Fiebre

Dolor abdominal

Náuseas

Vómitos

Los síntomas suelen aparecer entre varias horas y algunos días después de consumir alimentos contaminados.

Aunque muchas personas pueden recuperarse sin complicaciones, la infección puede representar un mayor riesgo para niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunitarios debilitados.

¿Cómo revisar futuras alertas de alimentos en Estados Unidos?

Los consumidores pueden consultar las alertas oficiales de la FDA para verificar retiros de alimentos, medicamentos y otros productos regulados a través de esta sección: https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts

La agencia publica información sobre productos afectados, marcas, fechas de distribución y recomendaciones para los consumidores.

Revisar estas alertas permite identificar rápidamente si un producto comprado en un supermercado forma parte de un retiro y tomar medidas antes de consumirlo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.