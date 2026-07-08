¿Te vas de vacaciones? Maggie Hegyi revela lo que nunca debes publicar en redes sociales

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Antes de presumir el viaje en redes sociales, piénsalo dos veces, la conductora y especialista Maggie Hegyi advierte que la información que compartimos también puede ser vista por personas con malas intenciones, quienes podrían aprovechar que tu casa está sola.

En una edición más de “Trucos para Ti” te daremos los mejores son los consejos para proteger tu seguridad:

1. No anuncies que te vas de viaje

Evita publicar cuándo sales y cuánto tiempo estarás fuera. Es información que podría indicar que tu casa permanecerá vacía.

2. No compartas tu ubicación en tiempo real

Lo mejor es subir las fotos y videos cuando regreses. Así disfrutas el viaje sin revelar exactamente dónde te encuentras.

3. Nunca publiques la foto de tu pase de abordar

Este documento contiene datos personales que podrían ser utilizados para acceder a información de tu viaje o incluso cometer fraudes.

4. Evita decir cuánto tiempo estarás fuera

Entre menos detalles des sobre la duración de tus vacaciones, menor será el riesgo de que alguien sepa cuánto tiempo estará desocupada tu vivienda.

5. Revisa bien tus fotografías antes de publicarlas

Asegúrate de que las imágenes no muestren detalles como direcciones, placas de vehículos, documentos, llaves o cualquier información que revele más de lo necesario.

6. Configura la privacidad de tus redes sociales

Verifica quién puede ver tus publicaciones y procura que solo tus amigos o personas de confianza tengan acceso a ellas.

Disfruta tus vacaciones, pero recuerda que la mejor forma de compartir tus recuerdos es hacerlo con seguridad. Unos minutos para revisar lo que publicas pueden evitarte muchos problemas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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