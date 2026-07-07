La verdad sobre el pollo amarillo y el blanco: ¿cuál conviene comprar?

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El color de la piel del pollo tiene que ver con su alimentación. Foto: Getty images

La carne de pollo es uno de los alimentos más consumidos en el mundo. Gracias a sus diversas formas de preparación, se ha convertido en un alimento versátil que puede consumirse en distintos horarios del día; sin embargo, tanto en tiendas de autoservicio como en pollerías se puede ver la carne en dos colores, el amarillo y el blanco, entonces ¿qué es mejor, el pollo de piel amarilla o el de piel blanca?

La respuesta es que ambos son iguales y no presentan diferencias importantes, salvo por el color de la piel y la grasa, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Federación Avícola Catalana (FAC).

A través de una publicación en la revista Carnissers Xarcuters Catalunya, número 197, publicada en julio de 2023, la FAC explicó que ambos tipos de pollo tienen las mismas propiedades nutritivas y que, en ambos casos, se utilizan las mismas estirpes y sistemas de crianza.

Por ello, elegir consumir pollo de un color u otro depende únicamente de la preferencia de cada persona.

¿Por qué algunos pollos tienen la piel amarilla?

La FAC explica que la diferencia en la coloración de la piel se debe a la composición de su alimentación. En el caso del pollo amarillo, la dieta incluye carotenoides, compuestos presentes de manera natural en diversos alimentos que aportan una coloración amarilla a la piel, la grasa e incluso a la carne del ave.

Los carotenoides se incorporan a la alimentación de las aves mediante la adición de maíz y/o pigmentos en proporciones suficientes, lo que favorece esa coloración.

Entonces, ¿cuál pollo elegir?

Si eliges pollo amarillo o pollo blanco, no tendrás ningún problema en su consumo, ya que ambos ofrecen las mismas propiedades. No obstante, algunas personas prefieren uno u otro dependiendo del tipo de preparación.

Por ejemplo, para preparar pollo al horno, rostizado o a la parrilla, la elección más común suele ser el pollo amarillo, debido a la apariencia que adquiere una vez cocinado.

¿Qué revisar al comprar carne de pollo?

La recomienda que, al adquirir carne de pollo en una tienda de autoservicio, se lea la etiqueta, se verifique la fecha de caducidad y se elijan cortes con un máximo de dos días de envasado.

Además, es recomendable revisar que el pollo no presente un color verdoso o morado, mal olor, espuma, viscosidad o cualquier otra alteración que indique que no se encuentra en buen estado.

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