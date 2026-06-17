¿Tus sillones y sillas de tela están muy sucios? Consejos prácticos para limpiarlos y dejarlos como nuevos

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Se trata de métodos sencillos. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Mantener el buen estado de los sillones y sillas de tela puede resultar complicado para muchas personas, especialmente cuando llega el momento de limpiarlos.

Por ello, muchas veces se recurre a servicios especializados, sobre todo cuando los tejidos acumulan suciedad o manchas difíciles de eliminar.

Sin embargo, como señalan sitios especializados en muebles y consejos para el hogar, existen algunos métodos prácticos y sencillos para limpiar la tapicería y dejar los muebles como nuevos.

¿Qué debes hacer antes de limpiar una silla o sillón de tela?

Antes de aplicar cualquier producto, Ofiprix recomienda revisar las etiquetas de la tapicería para identificar qué tipo de limpieza admite el tejido.

De acuerdo con la empresa especializada en mobiliario, algunas telas permiten el uso de agua, mientras que otras requieren productos específicos o únicamente aspirado.

Si no encuentras instrucciones, lo más recomendable es probar cualquier solución en una zona poco visible antes de limpiar toda la superficie.

Tanto Ofiprix como Casalimpia, empresa de limpieza, coinciden en evitar productos agresivos, como blanqueadores o limpiadores químicos muy fuertes, ya que pueden alterar el color o dañar la textura de la tela.

Bicarbonato para eliminar olores y suciedad superficial

El bicarbonato de sodio es una de las opciones más sencillas para el mantenimiento regular de sillas y sillones de tela.

Para utilizarlo, basta con espolvorear una capa ligera sobre la superficie, especialmente en las zonas con manchas o malos olores. Después, se debe dejar actuar entre 15 y 30 minutos para que absorba la suciedad y neutralice los olores.

Una vez transcurrido ese tiempo, solo hay que retirarlo con ayuda de una aspiradora o un cepillo de cerdas suaves.

Vinagre y bicarbonato para una limpieza más profunda

Cuando la tapicería presenta manchas más visibles o acumulación de suciedad, Casalimpia recomienda una mezcla de agua tibia, vinagre blanco y bicarbonato. Para prepararla se necesita:

Un litro de agua tibia

Un vaso de vinagre blanco

Una cucharadita de bicarbonato de sodio

Con un paño limpio ligeramente humedecido en la solución, se debe limpiar primero la zona más afectada mediante movimientos circulares y después recorrer el resto de la tapicería.

Los especialistas advierten que el vinagre no debe aplicarse directamente sobre el mueble, ya que podría dejar olor y no ofrecer los mismos resultados.

Jabón líquido para manchas difíciles

El jabón líquido suave puede ayudar a combatir manchas más complejas, como las provocadas por alimentos o grasa.

El procedimiento consiste en mezclar agua tibia con unas gotas de detergente suave hasta generar espuma. Después, la espuma se aplica sobre la mancha con ayuda de una esponja o paño limpio mediante movimientos suaves y circulares.

Al finalizar, conviene retirar cualquier residuo con un paño húmedo y permitir que la tela se seque completamente antes de volver a utilizar el mueble.

¿Cómo limpiar muebles de tela blanca?

Las telas blancas suelen requerir cuidados adicionales porque las manchas se notan con mayor facilidad.

Para estos casos, Casalimpia recomienda utilizar percarbonato de sodio, un compuesto con efecto blanqueador que ayuda a eliminar manchas sin recurrir a productos más agresivos.

La empresa sugiere disolver entre dos y tres cucharadas en un litro de agua tibia, aplicar la mezcla sobre la zona afectada y dejarla actuar entre cinco y diez minutos antes de cepillar suavemente la superficie.

¿Qué hacer con las manchas de grasa?

Las manchas de grasa son de las más difíciles de eliminar en una tapicería. Como alternativa casera, los especialistas proponen combinar el jugo de tres limones con una pequeña cantidad de sal. Posteriormente, se debe humedecer un paño limpio con la mezcla y frotar la zona afectada hasta retirar la suciedad.

Después, se recomienda limpiar los residuos con agua y dejar secar completamente.

La clave está en la limpieza constante

Más allá de las manchas, Ofiprix destaca que el mejor cuidado para una silla o sillón de tela es la limpieza periódica.

La empresa recomienda aspirar la tapicería al menos una vez por semana para evitar la acumulación de polvo y utilizar bicarbonato de forma ocasional para mantener los olores bajo control.

Con estos cuidados básicos, la suciedad tendrá menos posibilidades de incrustarse en las fibras y la tapicería conservará su apariencia durante más tiempo.

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