¿Para qué sirve poner papel aluminio en la escoba? El truco viral que circula en redes sociales

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Este tip se ha popularizado entre internautas. IA/Ilustrativa

En redes sociales, así como en grupos dedicados a tips de limpieza, se ha popularizado un truco que consiste en envolver una escoba con papel aluminio para dejar los pisos impecables.

Aunque parece una idea extraña, quienes lo utilizan aseguran que ayuda a recoger mejor el polvo, los cabellos y otros residuos pequeños que suelen quedarse en el suelo.

La práctica se ha popularizado por su sencillez y porque solo requiere un material que la mayoría de las personas ya tiene en casa.

¿Para qué sirve poner papel aluminio en la escoba?

Como señalan distintos sitios especializados en el hogar, como Directo al paladar, el papel aluminio ayuda a disminuir la electricidad estática que se genera cuando las cerdas de la escoba rozan el piso.

Esta electricidad puede provocar que partículas finas de polvo, pelusas o cabellos se dispersen o vuelvan a adherirse al suelo durante el barrido.

Al envolver la base o las cerdas de la escoba con papel aluminio, los usuarios aseguran que la suciedad se concentra con mayor facilidad, lo que permite una limpieza más eficiente.

¿Cómo se coloca correctamente?

El procedimiento es sencillo:

Corta un trozo de papel aluminio

Envuelve la parte inferior de la escoba o las cerdas

Ajusta bien el material para evitar que se desprenda

Utiliza la escoba de forma habitual

Se recomienda cambiar el papel aluminio cuando esté muy arrugado, roto o acumule demasiada suciedad.

¿Realmente funciona?

Aunque el truco se ha popularizado en redes sociales y sitios especializados en limpieza del hogar, no existen estudios científicos concluyentes que demuestren que el papel aluminio mejora significativamente la capacidad de una escoba para recoger polvo.

Sin embargo, muchas personas afirman notar una diferencia al barrer, especialmente en superficies donde suelen acumularse cabellos, pelusas o partículas muy ligeras.

Por ello, se considera una alternativa casera sencilla que puede probarse sin gastar dinero adicional y que se ha convertido en una de las tendencias de limpieza más comentadas en internet.

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