Mezcla de bicarbonato de sodio, vinagre y detergente para la limpieza: ¿dónde lo puedes aplicar?

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Limpia fácilmente con esta mezcla. Foto: Getty images

El bicarbonato de sodio, vinagre y detergente son tres ingredientes que, al mezclarse, pueden convertirse en un gran aliado para la limpieza debido a las propiedades individuales de cada uno, que, ayudan a eliminar suciedad y neutralizar olores.

Estos tres ingredientes juntos generan un efecto que ayuda a remover la grasa, ciertos residuos e incluso eliminar manchas difíciles.

Aunque algunos portales mencionan que pueden neutralizarse debido a su pH, te compartimos la preparación de Recetas Caseras para que esta mezcla pueda ser utilizada en diversas tareas de limpieza.

Ingredientes:

1 taza de vinagre blanco

1 cucharada de bicarbonato de sodio

1 taza de agua tibia

1 taza de detergente para trastes

Preparación

Antes de realizar la mezcla, asegúrate de utilizar guantes, emplear un tazón amplio sin grietas y trabajar en un lugar ventilado.

Coloca el bicarbonato de sodio y agrega poco a poco el vinagre. Procura que no se derrame, ya que comenzará a generar espuma.

Después, agrega el agua y mezcla de manera uniforme.

Incorpora el detergente líquido y vuelve a mezclar.

Vierte la preparación en un recipiente con tapa.

Utilízalo como un detergente líquido de limpieza.

¿Qué se puede limpiar con esta mezcla?

La versatilidad de la mezcla permite limpiar:

Tuberías

Trastes

Fregaderos

Botes de basura

Refrigeradores

Estufas

Piletas

Baños

¿Por qué se puede limpiar con bicarbonato de sodio, vinagre y detergente?

El bicarbonato de sodio, de acuerdo con el sitio español especializado en biología y botánica EcologíaVerde,, sirve para limpiar diferentes superficies gracias a su capacidad para remover grasa, suciedad y malos olores, debido a que es un abrasivo suave y alcalino.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el vinagre de limpieza suele ser sintético y tiene un nivel de acidez más elevado que el vinagre comestible, entre 6% y 10% o incluso más. Esto lo hace peligroso para el consumo y para el contacto con la piel o el cabello, pero al mismo tiempo lo convierte en una de las mejores opciones para la limpieza.

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que el detergente líquido está diseñado para eliminar la suciedad. Contiene tensioactivos o surfactantes, sustancias químicas que ayudan a disolver y remover la suciedad y las manchas.

Además, algunos detergentes incluyen agentes bactericidas como el triclosán, utilizado en aquellos productos que buscan resaltar su efecto antibacterial.

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