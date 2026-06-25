Abuelito abraza a su esposa durante los sismos en Venezuela y conmueve en redes

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Abrazo de los adultos mayores. Foto: Getty Images

Una pareja de adultos mayores conmovió en redes sociales al ser captada por una cámara de seguridad mientras enfrentaban los sismos en Venezuela.

En las imágenes, ambos se encontraban tranquilos dentro de su casa cuando comenzaron los movimientos. El hombre se levantó de inmediato, caminó hasta donde estaba su esposa y la abrazó para protegerla mientras el inmueble se sacudía.

😢Así vivieron esta pareja de ancianos el terremoto de #Venezuela



Dos fuertes sismos sacudieron el miércoles el oeste de la capital de Venezuela, provocando el derrumbe de edificios en #Caracas, dejando personas atrapadas bajo los escombros, y llevaron a científicos a estimar… pic.twitter.com/aci0yLAxSe — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Al percibir el temblor, el adulto mayor se levantó de inmediato y caminó hasta donde estaba su esposa para abrazarla y mantenerse junto a ella.

Durante cerca de un minuto y medio permanecieron abrazados, mientras puertas, muebles y otros objetos se movían por la fuerza del sismo. Incluso un gato buscó refugio entre las piernas de la pareja, tratando de protegerse del movimiento.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento principal alcanzó una magnitud de 7.5, convirtiéndose en el terremoto más fuerte registrado en Venezuela desde 1900.

Redes sociales reaccionan al abrazo

El video del terremoto en Venezuela rápidamente se viralizó en redes sociales. Usuarios destacaron la tranquilidad con la que la pareja enfrentó el momento y el gesto del adulto mayor al proteger a su esposa.

Entre los comentarios se leen mensajes como:

“El hombre va a proteger a su ser amado hasta el final”

“Nunca la dejó sólita”

“Dios, qué fuerte esta escena. Menos mal que se tienen el uno al otro”

¿Qué pasó en Venezuela?

La tarde del miércoles 24 de junio de 2026 se registraron dos sismos consecutivos. El primero, de magnitud 7.2, tuvo su epicentro cerca de San Felipe. Apenas un minuto después ocurrió un segundo movimiento de 7.5, con epicentro en las cercanías de Yumare.

El segundo sismo fue el que provocó mayor alarma entre la población, al sentirse en varias regiones de Venezuela, incluida Caracas, y también en algunas zonas de Colombia.

El saldo de muertos aumentó a al menos 188 personas, informó este jueves el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además reportó más de 1,500 heridos tras los hechos recientes.

Las autoridades señalaron que las cifras podrían seguir cambiando conforme avanzan las labores de rescate y se actualizan los registros en las zonas afectadas.

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