EE. UU. envía 150 mdd de ayuda tras sismos en Venezuela

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Sismo sacudió Venezuela. Foto: AFP

El apoyo continúa llegando a Venezuela, luego de los sismos que causaron el derrumbe de varios edificios y, al menos, 188 personas sin vida. Ahora, Estados Unidos anunció el envío de 150 millones de dólares en ayuda.

De acuerdo con el Departamento de Estado estadounidense, los recursos estarán destinados a apoyar las labores de asistencia, búsqueda y recuperación, además del envío de personal especializado para atender la emergencia y las afectaciones que se vivieron tras los sismos.

¿Cómo se distribuirá la ayuda de Estados Unidos para Venezuela?

Autoridades estadounidenses destacaron que el paquete de ayuda tras los sismos de Venezuela contempla:

50 millones de dólares en nuevos convenios bilaterales para respaldar a organizaciones que ya operan en Venezuela

en nuevos convenios bilaterales para respaldar a organizaciones que ya operan en Venezuela 100 millones de dólares para un fondo humanitario de la ONU destinado a atender la emergencia

Los fondos enviados por el gobierno de Donald Trump apoyarán la labor de organizaciones como:

World Vision

Samaritan’s Purse

Catholic Relief Services

International Medical Corps

Organización Internacional para las Migraciones

Programa Mundial de Alimentos

EE. UU. enviará rescatistas y apoyo militar

La ayuda estadounidense a Venezuela contempla, también, el envío de equipo de respuesta ante desastres naturales y dos unidades de búsqueda y rescate urbano.

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que la respuesta será “amplia, rápida y eficaz”.

El Comando Sur de Estados Unidos indicó que estaba colaborando en la operación de ayuda y socorro, y que iba a proporcionar transporte aéreo y otros recursos.

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