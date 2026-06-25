Florida anuncia el cierre de “Alcatraz de los Caimanes” a menos de un año de operación

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“Alcatraz de los Caimanes” cumplió su función de emergencia. Foto: AFP

El Gobierno de Florida confirmó el cierre del centro de detención de migrantes conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, ubicado en los humedales de los Everglades, a menos de un año de haber iniciado operaciones y tras convertirse en uno de los proyectos más polémicos de la política migratoria en Estados Unidos.

La decisión fue anunciada por el gobernador Ron DeSantis, quien señaló que la instalación ya cumplió su función de emergencia y que los últimos detenidos fueron trasladados o deportados, por lo que comenzó el proceso de desmantelamiento del complejo.

Un centro creado para detenciones “de emergencia”

De acuerdo con autoridades estatales, el centro comenzó a operar en julio de 2025 como parte del plan de apoyo a la política migratoria federal, con el objetivo de acelerar detenciones y deportaciones de migrantes en situación irregular.

El proyecto fue construido en una antigua pista de aterrizaje dentro de los Everglades, una zona de difícil acceso rodeada de pantanos, lo que le dio su nombre informal en referencia a la histórica prisión de Alcatraz.

NEW: Florida @GovRonDeSantis announced that one of the state’s immigration detention centers, known as “Alligator Alcatraz,” is shutting down after nearly a year in operation.



DeSantis said the facility was always intended to be temporary and that federal authorities now have… pic.twitter.com/EVTrkUdhp4 — Ali Bradley (@AliBradleyTV) June 25, 2026

Polémica por condiciones y costos

Desde su apertura, el centro fue criticado por abogados, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes denunciaron posibles violaciones al debido proceso y condiciones deficientes de detención.

Además, el proyecto generó controversia por su costo, que de acuerdo con estimaciones superó los mil millones de dólares, lo que lo convirtió en uno de los centros más costosos del sistema migratorio en Florida.

De símbolo migratorio a cierre anticipado

El centro fue presentado inicialmente como una herramienta clave dentro de la estrategia de deportaciones masivas impulsada en la administración de Donald Trump, e incluso fue visitado por autoridades federales y estatales durante su operación.

Sin embargo, tras menos de un año en funcionamiento, las autoridades confirmaron que ya no había personas detenidas en el lugar y que se ordenó el inicio de su desmantelamiento total.

Críticas ambientales y oposición local

El proyecto también enfrentó rechazo de grupos ambientalistas y de la tribu Miccosukee, que advirtieron sobre el impacto en el ecosistema de los Everglades y el riesgo para especies protegidas en la zona.

Pese a las críticas, el Gobierno estatal defendió en su momento que el centro cumplía una función temporal dentro de la estrategia migratoria.

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