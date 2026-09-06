Al menos 25 muertos tras caer un autobús por un barranco en Cabo Verde

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Accidente de autobús. Foto ilustrativa: AFP

Un accidente de autobús en la isla de Fogo, Cabo Verde, dejó al menos 25 personas muertas luego de que la unidad se saliera de la carretera y cayera por un barranco de unos 30 metros de altura, en una zona rocosa de difícil acceso.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas del sábado, en la carretera entre Cha das Caldeiras y Campanas de Cima, al norte del municipio de Sao Filipe. Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar.

Bus Crash in Cabo Verde Kills at Least 21, Mostly Students



A bus plunged about 30 meters down a steep slope on Fogo Island on Saturday, killing at least 21 people — most of them secondary school students — and injuring several others, according to local media.



The death toll… pic.twitter.com/VgO7ZnjeU3 — Sputnik Africa (@sputnik_africa) September 6, 2026

Autobús cayó por un barranco de 30 metros

El presidente de la Cámara Municipal de Sao Filipe, Nuías Silva, confirmó el nuevo balance de 25 fallecidos. Horas antes, las autoridades habían reportado 18 muertos, pero señalaron que las labores de rescate eran complicadas por las condiciones del terreno.

El concejal de Protección Civil, Joao José Canuto, explicó que el sitio del accidente se encuentra en una zona rocosa, cerca de un río y con difícil acceso, por lo que todavía no se había podido determinar el número total de víctimas.

El autobús transportaba principalmente a jóvenes estudiantes de secundaria, de acuerdo con información de la agencia caboverdiana Inforpress.

Viaje no fue organizado por una escuela

José Pedro Goncalves, delegado local del Ministerio de Educación, señaló que el viaje no había sido organizado por las instituciones académicas.

Según las autoridades, se trataba de una actividad que el conductor del autobús organizaba cada año. El chofer también se encuentra entre las personas que murieron en el accidente.

Más de una docena de heridos llegan al hospital

Más de una docena de personas heridas fueron trasladadas al servicio de urgencias del Hospital de Sao Francisco de Asís Ante la magnitud de la tragedia, todo el personal médico y de enfermería del hospital fue movilizado para atender a los heridos.

Por ahora, las autoridades de Cabo Verde indicaron que la cifra de lesionados podría aumentar debido a que todavía no ha sido posible contabilizar a todas las personas que viajaban en el autobús.

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