Embajador estadounidense lamenta muerte de agentes de SSPC por emboscada en Veracruz

| 18:43 | Francisco López | Uno TV
Embajador estadounidense lamenta muerte de agentes de SSPC por emboscada en Veracruz
Fotos: Cuartoscuro/Archivo

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de dos agentes de la SSPC durante una emboscada en Omealca, Veracruz, a la vez que deseó la pronta recuperación de la federal que resultó herida.

Asimismo, a través de su mensaje en redes sociales, expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los elementos atacados, cuyo sacrificio tildó de “solemne recordatorio de los riesgos que enfrenta el personal de seguridad y procuración de justicia”.

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