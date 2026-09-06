Embajador estadounidense lamenta muerte de agentes de SSPC por emboscada en Veracruz
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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de dos agentes de la SSPC durante una emboscada en Omealca, Veracruz, a la vez que deseó la pronta recuperación de la federal que resultó herida.
Asimismo, a través de su mensaje en redes sociales, expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los elementos atacados, cuyo sacrificio tildó de “solemne recordatorio de los riesgos que enfrenta el personal de seguridad y procuración de justicia”.
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