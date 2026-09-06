Alerta por E. coli: retiran arándanos congelados en EE. UU.

| 20:24 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Autoridades alertan por enfermedad.
Autoridades alertan por enfermedad. Foto: AFP | Ilustrativa

La FDA y los CDC investigan un brote de E. coli O145 relacionado con arándanos orgánicos congelados de la empresa Frutas y Hortalizas del Sur S.A., de Chile. Hasta el 3 de septiembre se han reportado 17 personas enfermas, seis hospitalizaciones y ninguna muerte en Estados Unidos.

Las autoridades recomendaron a consumidores, restaurantes y comercios no comer, vender ni servir los productos retirados del mercado.

¿Qué arándanos congelados fueron retirados?

El retiro incluye productos de las marcas Great Value y GreenWise, distribuidos en distintas tiendas de Estados Unidos.

Great Value Organic Triple Berry Blend, en presentación de 10 onzas, fue enviado a tiendas Walmart de 16 estados. El lote incluido en la ampliación del retiro tiene el código 6040 01-6 y fecha de consumo preferente del 9 de febrero de 2028.

En el caso de GreenWise, fueron retirados lotes de arándanos enteros orgánicos y bayas mixtas enteras, en presentaciones de 10 y 48 onzas.

Estos productos fueron distribuidos en establecimientos Publix de ocho estados.

¿En qué estados se vendieron?

La distribución confirmada o posible incluye:

  • Alabama, Arkansas, Florida, Georgia e Illinois.
  • Indiana, Kentucky, Louisiana, Minnesota y Mississippi.
  • Missouri, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma y Carolina del Sur.
  • Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

Los productos podrían haber llegado a otros estados, por lo que las autoridades recomiendan revisar los congeladores.

¿Cuáles son los síntomas de E. coli?

Los síntomas pueden aparecer desde algunos días después de consumir alimentos contaminados y hasta nueve días después.

Entre los principales se encuentran calambres estomacales severos, diarrea, fiebre, náuseas y vómitos. Algunas infecciones pueden provocar diarrea con sangre y complicaciones graves, incluido el síndrome urémico hemolítico, una enfermedad que puede afectar los riñones.

Los CDC reportaron que las enfermedades comenzaron entre el 11 de mayo y el 6 de agosto de 2026 y que 11 de 13 personas entrevistadas dijeron haber consumido arándanos congelados.

La investigación de la FDA continúa. Las autoridades piden desechar los productos retirados o devolverlos al lugar donde fueron comprados. Si una persona consumió alguno y presenta síntomas compatibles con E. coli, debe consultar a un profesional de la salud.

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