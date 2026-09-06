Enviados de Trump y Putin dialogan sobre planes de paz para terminar guerra con Ucrania

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Enviados de Trump dialogan para terminar guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: AFP

Este sábado, los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron con el presidente ruso Vladimir Putin para discutir “planes sustanciales” con los que buscan avanzar hacia el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Un funcionario de la Casa Blanca informó que las partes analizaron los próximos pasos, los cuales podrían anunciarse en las siguientes semanas. Witkoff y Kushner tienen previsto viajar este domingo a Kiev, en su primera visita a la capital ucraniana en el regreso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos.

⚡️ Russian President Vladimir Putin and US Presidential Special Envoy @SEPeaceMissions @SteveWitkoff, and entrepreneur, investor, founder of Affinity Partners @jaredkushner commence talks at the Kremlin (Moscow, September 5, 2026)



📹 © https://t.co/TI5F0Zcbmq#RussiaUS pic.twitter.com/WH5FOeM5ek — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 5, 2026

Rusia y Ucrania acuerdan tregua limitada

Durante las negociaciones, Rusia y Ucrania se comprometieron a no atacar las capitales de la otra parte durante tres días. El Kremlin anunció que no atacaría Kiev a partir de la medianoche del sábado. Por su parte, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski afirmó que su país tampoco lanzaría ataques contra Moscú durante el domingo y el lunes.

Putin aseguró a los enviados estadounidenses que Rusia hará lo necesario para garantizar su seguridad durante el proceso de negociación y su eventual visita a Kiev.

A su vez, el asesor del Kremlin calificó el encuentro como “extremadamente franco” y señaló que los estadounidenses presentaron varias ideas para poner fin al conflicto. Sin embargo, la postura rusa mantiene un punto de tensión. El funcionario afirmó que Moscú está seguro de que puede alcanzar sus objetivos militares y tomar el control del resto del este de Ucrania.

Trump asegura que hay una propuesta de paz

Antes de las conversaciones, Donald Trump dijo que Witkoff y Kushner llevaban una “propuesta” para terminar la guerra. El mandatario evitó precisar si el planteamiento contempla que Ucrania ceda territorio.

Los esfuerzos diplomáticos ocurren mientras continúan los ataques con misiles y drones entre Rusia y Ucrania. Las autoridades ucranianas reportaron que ataques rusos del sábado dejaron al menos 10 muertos, entre ellos un niño y sus familiares en la región de Járkov.

Zelenski también acusó a Moscú de intentar entorpecer la visita de los enviados estadounidenses con ataques contra los aeropuertos de Kiev.

I have just spoken with the U.S. President’s envoys. They have already begun working with the Russian side today. From the moment of this conversation, we are ready to observe a ceasefire in airstrikes against the cities involved in the negotiation process. From now through the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2026

Witkoff y Kushner viajarán por primera vez a Kiev

La visita representa un movimiento diplomático inusual, debido a que el espacio aéreo ucraniano permanece cerrado desde 2022 por la guerra. Habitualmente, los funcionarios extranjeros que llegan al país lo hacen en tren.

Asimismo, el viaje ocurre después de nuevos contactos entre Washington y Moscú, incluido el desplazamiento a Rusia del director de la CIA, John Ratcliffe, la semana pasada.

Mientras tanto, el conflicto continúa con ataques de largo alcance que han incrementado las bajas civiles.

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