Accidente de helicóptero en Kenia deja 7 muertos, entre ellos el jefe de Inteligencia de Ecuador y 5 estadounidenses
El jefe de Inteligencia de Ecuador, su esposa y cinco estadounidenses fallecieron el miércoles en el accidente de un helicóptero que transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia, informaron las autoridades.
Entre las víctimas se encuentran el jefe de Inteligencia ecuatoriano Michele Sensi-Contugi y su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan. También cinco estadounidenses, según indicó el Departamento de Estado en un correo a la AFP, entre ellos, José Alberto Suárez, presidente de Telemundo en Florida.
La aeronave se estrelló en la zona del Monte Ololokwe, a unos 250 kilómetros al norte de Nairobi. Las autoridades locales informaron que no hubo sobrevivientes y las causas del accidente permanecen bajo investigación.
¿Quiénes murieron en el accidente de helicóptero en Kenia?
- Michele Sensi-Contugi – director general del Centro de Inteligencia Estratégica de Ecuador
- Stephany Hollihan – diseñadora de modas ecuatoriana (esposa de Michele Sensi-Contuhi)
“Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada”, dijo en X la vicepresidenta ecuatoriana María José Pinto, quien envió sus condolencias.
Sensi-Contugi era jefe del Centro Nacional de Inteligencia y muy cercano al presidente derechista Daniel Noboa. Tenía 44 años y era hijo de padre italiano y madre ecuatoriana. Fue nombrado jefe de Inteligencia en 2024 y, al mismo tiempo, ocupó durante unos meses el cargo de ministro de Gobierno. Antes de entrar al sector público era conocido como un millonario empresario de ropa.
Su esposa Hollihan, de 42 años, era amiga personal de la primera dama Lavinia Valbonesi, quien modelaba las prendas que diseñaba.
La Presidencia de Ecuador envío sus condolencias, así como el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.
- También murieron 5 estadounidenses
Se confirmó la muerte de cinco estadounidenses, entre los que destaca José Alberto Suárez, presidente de Telemundo.
Las identidades de las demás víctimas no han sido dadas a conocer.
El helicóptero en el que viajaban despegó de la localidad de Loisaba y se precipitó hacia las 09H13 locales (06H13 GMT), indicó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) en un comunicado.
En un video difundido en redes sociales se observó humo negro elevándose desde la base de la montaña.
La policía local informó que no había sobrevivientes tras el desplome de la aeronave
David Nkoroi, comandante de la Policía en Samburu, relató el hecho a medios locales. Una fuente que pidió permanecer en el anonimato confirmó el saldo mortal.
“Puedo confirmar que se ha producido un accidente; no hay sobrevivientes”, dijo esa fuente que pidió permanecer en el anonimato.
¿Qué se sabe sobre el accidente en el Monte Ololokwe?
La aeronave cayó en las inmediaciones del Monte Ololokwe, una montaña sagrada para el pueblo samburu, cuya cima alcanza alrededor de 2 mil metros de altitud.
El accidente ocurre meses después de otro hecho similar registrado en Kenia. En marzo, el desplome de un helicóptero en el oeste del país provocó la muerte de seis personas, entre ellas un integrante del Parlamento.
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