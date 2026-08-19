Accidente de helicóptero en Kenia deja 7 muertos, entre ellos el jefe de Inteligencia de Ecuador y 5 estadounidenses

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Siete muertos en Kenia por accidente aéreo. Foto: AFP

El jefe de Inteligencia de Ecuador, su esposa y cinco estadounidenses fallecieron el miércoles en el accidente de un helicóptero que transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia, informaron las autoridades.

Entre las víctimas se encuentran el jefe de Inteligencia ecuatoriano Michele Sensi-Contugi y su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan. También cinco estadounidenses, según indicó el Departamento de Estado en un correo a la AFP, entre ellos, José Alberto Suárez, presidente de Telemundo en Florida.

La aeronave se estrelló en la zona del Monte Ololokwe, a unos 250 kilómetros al norte de Nairobi. Las autoridades locales informaron que no hubo sobrevivientes y las causas del accidente permanecen bajo investigación.

El helicóptero en el que viajaba Michele Sensi-Contugi y su esposa y otros ocupantes, se estrelló en una zona montañosa y luego se incendió. Todos los ocupantes murieron, ocurrió hoy al norte de Kenia. pic.twitter.com/T3wu6HuP7v — Pablo Villacís (@PabloVillacisT) August 19, 2026

¿Quiénes murieron en el accidente de helicóptero en Kenia?

Michele Sensi-Contugi – director general del Centro de Inteligencia Estratégica de Ecuador

Stephany Hollihan – diseñadora de modas ecuatoriana (esposa de Michele Sensi-Contuhi)

“Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada”, dijo en X la vicepresidenta ecuatoriana María José Pinto, quien envió sus condolencias.

Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada.



Solo quiero abrazar con todo mi cariño al Presidente, a su familia y, especialmente, a las familias de Michele y Stephany. Que en estas… — María José Pinto 🇪🇨 Ecuador (@mjpintoec) August 19, 2026

Sensi-Contugi era jefe del Centro Nacional de Inteligencia y muy cercano al presidente derechista Daniel Noboa. Tenía 44 años y era hijo de padre italiano y madre ecuatoriana. Fue nombrado jefe de Inteligencia en 2024 y, al mismo tiempo, ocupó durante unos meses el cargo de ministro de Gobierno. Antes de entrar al sector público era conocido como un millonario empresario de ropa.

Su esposa Hollihan, de 42 años, era amiga personal de la primera dama Lavinia Valbonesi, quien modelaba las prendas que diseñaba.

🔴 Michele Sensi-Contugi, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), y su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan, murieron en un accidente aéreo en Kenia.

El siniestro dejó siete fallecidos, incluidos seis turistas y el piloto.#Ecuador #Kenia pic.twitter.com/tkRYp3CB7f — Hernán Higuera (@higuerahernan) August 19, 2026

La Presidencia de Ecuador envío sus condolencias, así como el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

El Gobierno Nacional expresa sus más sentidas condolencias ante el sensible fallecimiento de Michele Sensi-Contugi y su esposa Stephany Hollihan. Paz en su tumba. pic.twitter.com/mtqweqYOBM — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 19, 2026

Difícil pronunciarse cuando sigues incrédulo por la noticia de una tragedia como esta. Hoy partieron muy pronto Michele y Stephany. Pienso en su familia, especialmente sus hijos y sus padres. Mis sentidas condolencias a ellos en este momento tan duro.



A Daniel y Lavinia los… — Roberto Luque (@RobertoLuqueN) August 19, 2026

También murieron 5 estadounidenses

Se confirmó la muerte de cinco estadounidenses, entre los que destaca José Alberto Suárez, presidente de Telemundo.

Jose Alberto Suarez, Gerente General de @Telemundo en Fort Mayers, Tampa y Orlando habria tambien fallecido en el accidente del Helicoptero en Kenia.

Esto indicaria que la lista oficial de pasajeros entregada por las autoridades de Kenia tiene varias inconsistencias que todavia… pic.twitter.com/gIp9K7g6A3 — Marcel Ramirez Rhor (@marcelramirezrh) August 19, 2026

Las identidades de las demás víctimas no han sido dadas a conocer.

El helicóptero en el que viajaban despegó de la localidad de Loisaba y se precipitó hacia las 09H13 locales (06H13 GMT), indicó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) en un comunicado.

En un video difundido en redes sociales se observó humo negro elevándose desde la base de la montaña.

Tragedia en Kenia.

El director general del CIES, Michel Sensi-Contugi, y su esposa fallecieron este 19 de agosto tras un accidente aéreo en el monte Ololokwe. pic.twitter.com/Auw46eHdGf — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 19, 2026

La policía local informó que no había sobrevivientes tras el desplome de la aeronave

David Nkoroi, comandante de la Policía en Samburu, relató el hecho a medios locales. Una fuente que pidió permanecer en el anonimato confirmó el saldo mortal.

“Puedo confirmar que se ha producido un accidente; no hay sobrevivientes”, dijo esa fuente que pidió permanecer en el anonimato.

¿Qué se sabe sobre el accidente en el Monte Ololokwe?

La aeronave cayó en las inmediaciones del Monte Ololokwe, una montaña sagrada para el pueblo samburu, cuya cima alcanza alrededor de 2 mil metros de altitud.

El accidente ocurre meses después de otro hecho similar registrado en Kenia. En marzo, el desplome de un helicóptero en el oeste del país provocó la muerte de seis personas, entre ellas un integrante del Parlamento.

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